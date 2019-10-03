Происшествия

18 минут назад

Оцепление с «Ривьеры» снято

193
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
Оцепление с «Ривьеры» снято

Тревога оказалась ложной.

Сообщение о взрывном устройстве в ТРЦ «Ривьера» оказалось ложным – оцепление с торгового центра снято.

Здание и его периметр обследовали сотрудники кинологической службы полиции и экстренных служб. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Напомним, что посетители и персонал ТРЦ «Ривьера» были эвакуирован вслед за посетителями ТРЦ «Европа». В обоих случаях торговые центры получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оба сообщения не подтвердились.
193
#подозрительный предмет #телефонный терроризм

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