Происшествия
18 минут назад
Оцепление с «Ривьеры» снято
Тревога оказалась ложной.
Сообщение о взрывном устройстве в ТРЦ «Ривьера» оказалось ложным – оцепление с торгового центра снято.
Здание и его периметр обследовали сотрудники кинологической службы полиции и экстренных служб. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
Напомним, что посетители и персонал ТРЦ «Ривьера» были эвакуирован вслед за посетителями ТРЦ «Европа». В обоих случаях торговые центры получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оба сообщения не подтвердились.
Здание и его периметр обследовали сотрудники кинологической службы полиции и экстренных служб. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
Напомним, что посетители и персонал ТРЦ «Ривьера» были эвакуирован вслед за посетителями ТРЦ «Европа». В обоих случаях торговые центры получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Оба сообщения не подтвердились.