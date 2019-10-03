В России
20 минут назад
Возле гостиницы нашли труп неизвестного мужчины
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Тело по сих пор не могут опознать.
В Перми сотрудники полиции обращаются к местным жителям с просьбой помочь установить личность погибшего мужчины, сообщает телекомпания «Ветта».
По данным полиции, труп неизвестного мужчины нашли еще 30 августа около гостиницы на улице Васильева, 3. Приметы: на вид 60-65 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на лице под верхней губой и на подбородке имеется щетина. Был одет темную куртку на молнии, джемпер синего цвета с надписью на груди «Loncler», спортивные черные брюки, черные кроссовки с белыми вставками по бокам.
Особые приметы: на левой стороне шеи крупная родинка темно-коричневого, на левой руке в области локтевого сгиба имеется шрам. Кроме этого, на наружной стороне плеча правой руки - татуировка в виде головы женщины в анфас, на наружной стороне голени правой ноги в виде букв «ICBI», «DDR» и факелом между ними.
По данным полиции, труп неизвестного мужчины нашли еще 30 августа около гостиницы на улице Васильева, 3. Приметы: на вид 60-65 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на лице под верхней губой и на подбородке имеется щетина. Был одет темную куртку на молнии, джемпер синего цвета с надписью на груди «Loncler», спортивные черные брюки, черные кроссовки с белыми вставками по бокам.
Особые приметы: на левой стороне шеи крупная родинка темно-коричневого, на левой руке в области локтевого сгиба имеется шрам. Кроме этого, на наружной стороне плеча правой руки - татуировка в виде головы женщины в анфас, на наружной стороне голени правой ноги в виде букв «ICBI», «DDR» и факелом между ними.
73
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