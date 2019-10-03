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25 минут назад
Школьники сбежали из Саранска в Чернобыль
Ученики третьего класса отправились в путешествие после просмотра сериала.
В Саранске два девятилетних школьника посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Мордовии.
Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть около 18:30 по московскому времени 2 октября, школьников искали всем личным составом МВД по Саранску. Выяснилось, что после занятий дети вернулись домой, переоделись и сбежали. Один из них оставил родителям записку, сообщив, что уехал, уточняет « Лента».
Родители дали четкое описание того, во что были одеты школьники. Уже спустя полтора часа сотрудники полиции обнаружили детей в центре города. При себе у мальчиков были рюкзаки с вещами первой необходимости, пишет «Звезда».
Как рассказали в МВД, школьники хотели уехать в Чернобыль, потому что на них произвел большое впечатление увиденный сериал. Как именно они будут добираться до города, ребята не придумали, поскольку еще только строили планы. После воспитательной беседы детей вернули родителям.
Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть около 18:30 по московскому времени 2 октября, школьников искали всем личным составом МВД по Саранску. Выяснилось, что после занятий дети вернулись домой, переоделись и сбежали. Один из них оставил родителям записку, сообщив, что уехал, уточняет « Лента».
Родители дали четкое описание того, во что были одеты школьники. Уже спустя полтора часа сотрудники полиции обнаружили детей в центре города. При себе у мальчиков были рюкзаки с вещами первой необходимости, пишет «Звезда».
Как рассказали в МВД, школьники хотели уехать в Чернобыль, потому что на них произвел большое впечатление увиденный сериал. Как именно они будут добираться до города, ребята не придумали, поскольку еще только строили планы. После воспитательной беседы детей вернули родителям.