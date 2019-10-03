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25 минут назад

Школьники сбежали из Саранска в Чернобыль

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#побег #пропавшие без вести #дети
Школьники сбежали из Саранска в Чернобыль

Ученики третьего класса отправились в путешествие после просмотра сериала.

В Саранске два девятилетних школьника посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Мордовии.

Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть около 18:30 по московскому времени 2 октября, школьников искали всем личным составом МВД по Саранску. Выяснилось, что после занятий дети вернулись домой, переоделись и сбежали. Один из них оставил родителям записку, сообщив, что уехал, уточняет « Лента».

Родители дали четкое описание того, во что были одеты школьники. Уже спустя полтора часа сотрудники полиции обнаружили детей в центре города. При себе у мальчиков были рюкзаки с вещами первой необходимости, пишет «Звезда».

Как рассказали в МВД, школьники хотели уехать в Чернобыль, потому что на них произвел большое впечатление увиденный сериал. Как именно они будут добираться до города, ребята не придумали, поскольку еще только строили планы. После воспитательной беседы детей вернули родителям.
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#побег #пропавшие без вести #дети

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