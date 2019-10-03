В мире
31 минуту назад
Американцы умирают из-за лошадиной болезни
От редкого вируса восточного лошадиного энцефалита, переносимого комарами, умерли 11 человек.
Как сообщает RT со ссылкой на CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это уже четвёртый скончавшийся в штате от этого вируса. От восточного лошадиного энцефалита умерли три человека в Массачусетсе, трое в Коннектикуте и один человек в штате Род-Айленд. Отмечается, что в сейчас существует вакцина для лошадей, а не для людей.
Возбудителем восточного лошадиного энцефалита является альфа-вирус, впервые выделенный в 1933 г. из мозга больных животных во время вспышки заболевания среди лошадей в Нью-Джерси. Первая зарегистрированная вспышка у человека наблюдалась в Массачусетсе в 1938 году. Распространение вируса осуществляется при участии москитов. В северо-восточных областях Соединенных Штатов эпидемии возникают поздней осенью и ранней весной. Эпизоотии у лошадей предшествуют возникновению случаев заболевания у человека на 1 — 2 нед. Заболевают главным образом дети раннего и младшего возраста и взрослые старше 55 лет. Половой предрасположенности не отмечено. Во всех возрастных группах имеет место бессимптомное течение инфекции. Это свидетельствует о том, что более редкое возникновение клинически выраженной инфекции у лиц в возрасте от 15 до 54 лет не является следствием того, что представители этой возрастной группы реже контактируют с возбудителем.
Смертность при клинически явном течении инфекции превышает 50%. В наиболее тяжелых случаях смерть наступает между 3-м и 5-м днем заболевания. Вероятность выживания после острой инфекции у детей моложе 10 лет больше, чем в старших возрастных группах, но у них также более высока вероятность развития тяжелых инвалидизирующих последствий: отставание в умственном развитии, судороги, эмоциональная лабильность, слепота, глухота, нарушения речи и гемиплегия.
Возбудителем восточного лошадиного энцефалита является альфа-вирус, впервые выделенный в 1933 г. из мозга больных животных во время вспышки заболевания среди лошадей в Нью-Джерси. Первая зарегистрированная вспышка у человека наблюдалась в Массачусетсе в 1938 году. Распространение вируса осуществляется при участии москитов. В северо-восточных областях Соединенных Штатов эпидемии возникают поздней осенью и ранней весной. Эпизоотии у лошадей предшествуют возникновению случаев заболевания у человека на 1 — 2 нед. Заболевают главным образом дети раннего и младшего возраста и взрослые старше 55 лет. Половой предрасположенности не отмечено. Во всех возрастных группах имеет место бессимптомное течение инфекции. Это свидетельствует о том, что более редкое возникновение клинически выраженной инфекции у лиц в возрасте от 15 до 54 лет не является следствием того, что представители этой возрастной группы реже контактируют с возбудителем.
Смертность при клинически явном течении инфекции превышает 50%. В наиболее тяжелых случаях смерть наступает между 3-м и 5-м днем заболевания. Вероятность выживания после острой инфекции у детей моложе 10 лет больше, чем в старших возрастных группах, но у них также более высока вероятность развития тяжелых инвалидизирующих последствий: отставание в умственном развитии, судороги, эмоциональная лабильность, слепота, глухота, нарушения речи и гемиплегия.