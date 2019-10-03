В России
37 минут назад
Из-за Марса в отношении России ослабили санкции
На послабления пошла Великобритания.
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России. Об этом сообщает RT. Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающийся санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, «необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».
Изменения внесены в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)», принятый в 2014 году. Таким образом, при согласовании условий со статьей об антироссийских санкциях России будут поставлять ряд компонентов, которые сейчас продавать Москве не разрешено. Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020» еще в 2017 году, приводят пример «Известия». Поправки вынесены на рассмотрение британского парламента 9 сентября.
«ЭкзоМарс» является совместным проектом «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году в рамках проекта были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». В настоящее время ведется работа по запуску десантного модуля совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом на борту. Запуск миссии был запланирован на 25 июля 2020 года, уточняет РБК.
Изменения внесены в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)», принятый в 2014 году. Таким образом, при согласовании условий со статьей об антироссийских санкциях России будут поставлять ряд компонентов, которые сейчас продавать Москве не разрешено. Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020» еще в 2017 году, приводят пример «Известия». Поправки вынесены на рассмотрение британского парламента 9 сентября.
«ЭкзоМарс» является совместным проектом «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году в рамках проекта были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». В настоящее время ведется работа по запуску десантного модуля совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом на борту. Запуск миссии был запланирован на 25 июля 2020 года, уточняет РБК.