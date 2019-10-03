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43 минуты назад

Емельяненко кепкой рассек бровь Кокляеву

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#бои
Емельяненко кепкой рассек бровь Кокляеву

Спортсмены извинились за потасовку.

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в социальных сетях извинился перед своими подписчиками за потасовку с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко, пишет RT. Емельяненко и Михаил Кокляев накануне провели неофициальную дуэль взглядов. Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы. Инцидент произошёл вчера, 2 октября. В ходе встречи между бойцом и стронгменом произошла потасовка. Емельяненко отбросил в Кокляева кепку, и та железной частью рассекла Михаилу бровь, уточняет «Спортс-ру».

— Это была не дуэль взглядов, это промоутреы просто решили показать, что бой действительно состоится, чтобы у людей не было сомнений. Что бы не думали, что это все хайп или что-то. Они пригласили нас на интеллектуальную дуэль, она перешла в перепалку. Саша начал переходить на личности. Я не выдержал, эмоции пересилили, кинул в него кепку. Извиняюсь за это. Он кинул в ответ. Вот такие острые козырьки получились. Я вообще должен был улетать вчера, но отменил поездку, так как сказали, что надо поучаствовать в этой интеллектуальной дуэли. Она в итоге состоялась, следите за новостями, скоро они будут опубликованы, — сказал Кокляев.

Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса, который состоится 29 ноября. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты, пишет «Чемпионат». Спортсмены конфликтуют с марта этого года, напоминает «Спорт-экспресс». Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео.
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#бои

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