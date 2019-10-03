В России

51 минуту назад

Начата проверка утечки данных клиентов «Сбербанка»

113
#утечка #данные #банк
Начата проверка утечки данных клиентов «Сбербанка»

Информацию о вкладчиках можно было купить в Сети.

Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных, сообщается на сайте кредитной организации. По информации газеты "Коммерсант", в конце августа сведения о кредитных картах попали на черный рынок. Объявления о продаже свежей базы крупного банка появились на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором. Продавцы уверяют, что в их руках оказалась информация о 60 миллионах карт, как действующих, так и закрытых.

- В интернет действительно попали технические данные по учетным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена, - говорится в сообщении банка.

При этом в банке пока не подтверждают информацию о том, что выложенная в сети база является подлинной, пишет РБК. Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там. В Сбербанке также указали, что каждая транзакция без предъявления карты в Сбербанке должна подтверждаться одноразовым СМС-паролем.

В прошлом году личные данные клиентов Сбербанка попали в выдачу поисковой сети «Яндекс». Тогда в банке заявили, что проверка не несет никакого риска для пользователей.
113
#утечка #данные #банк

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