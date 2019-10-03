В России

59 минут назад

Путин уволил главу ФСИН

131
#ФСИН
Путин уволил главу ФСИН

Геннадию Корниенко придется оставить свою должность.

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко, пишет РБК. "Освободить от занимаемой должности:... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", говорится в документе. Новый директор ФСИН пока не назначен.

Ранее зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, уточняет ТАСС. Официально опубликованный указ датирован 30 сентября. В этот день генерал-полковнику исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.
131
#ФСИН

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Instagram-гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей
#мошенничество
Instagram-гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей

4 минуты назад

В России
Возле гостиницы нашли труп неизвестного мужчины
#труп #гостиница
Возле гостиницы нашли труп неизвестного мужчины

18 минут назад

В России
Школьники сбежали из Саранска в Чернобыль
#побег #пропавшие без вести #дети
Школьники сбежали из Саранска в Чернобыль

23 минуты назад

В России
Из-за Марса в отношении России ослабили санкции
#санкции #космос
Из-за Марса в отношении России ослабили санкции

35 минут назад

В России
Емельяненко кепкой рассек бровь Кокляеву
#бои
Емельяненко кепкой рассек бровь Кокляеву

41 минуту назад

В России
Начата проверка утечки данных клиентов «Сбербанка»
#утечка #данные #банк
Начата проверка утечки данных клиентов «Сбербанка»

49 минут назад

В России