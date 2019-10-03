В России
59 минут назад
Путин уволил главу ФСИН
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Геннадию Корниенко придется оставить свою должность.
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко, пишет РБК. "Освободить от занимаемой должности:... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний", говорится в документе. Новый директор ФСИН пока не назначен.
Ранее зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, уточняет ТАСС. Официально опубликованный указ датирован 30 сентября. В этот день генерал-полковнику исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.
Ранее зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, уточняет ТАСС. Официально опубликованный указ датирован 30 сентября. В этот день генерал-полковнику исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.
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