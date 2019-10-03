Больше половины липчан выходят в интернет ежедневно

51,9% жителей Липецкой области в прошлом году выходили в интернет ежедневно, в то же время 16,5% вообще не пользовались всемирной сетью, а 5,4% отказались от нее дольше, чем на год.

Такие данные приводит Росстат в исследовании по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей в 2018 году.



Так, мобильный телефон в прошлом году использовали 91,5% жителей Липецкой области в возрасте от 15 лет и старше: 93,3% мужчин и 90% женщин. В целом по стране по мобильной связи общались92,2% жителей. Самыми активными пользователями оказались жители Чукотки (99,4%) и Карелии (98%), в конец списка попали жители Хакасии (79,6%).



Персональные компьютеры были у 80,3% липчан – это чуть больше, чем в целом по стране (79,7%). Сеть интернет использовали 83,5% жителей региона, в том числе больше половины (51,9%) выходили во всемирную паутину ежедневно, еще 17,1% - не меньше, чем раз в неделю.



Треть пользователей интернета в Липецкой области (34%) – жители в возрасте 30-44 лет. Десятая часть – это люди старшего поколения в возрасте 60-69 лет, а 0,3% пользователей интернета в Липецкой области старше 80 лет.



Практически у всех пользователей есть доступ к интернету из дома (98,4%), еще треть (31,3%) выходят в сеть с работы. Также активно липчане используют точки общего доступа (кафе, рестораны, гостиницы) – 29,4%. Походы в интернет-клубы для выхода в сеть уходят в прошлое – такой путь используют всего 0,1% жителей региона.



Мобильный интернет на смартфоне или айфоне есть у 54,3% липецких пользователей интернета, совсем не пользуются мобильным интернетом 28,8%, сообщает Росстат.

