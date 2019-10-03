В России

27 минут назад

Самолет сломался во время испытаний в Жуковском

76
#испытания #самолет
Самолет сломался во время испытаний в Жуковском

У борта не сработал датчик выпуска шасси.

Во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. По его словам, лайнер сел штатно. Информацию о штатной посадке самолета подтвердил и его разработчик — корпорация «Иркут».

- По нашей информации, у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, по факту шасси было выпущено. В настоящее время самолет уже приземлился. Это была не аварийная посадка, а совершенно в штатном режиме он сел, уже зарули на свою стоянку, — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Жуковский.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ОАК (разработчик и оператор проекта — корпорация "Иркут"). На данный момент три опытных образца МС-21 проходят летные испытания, начало серийного производства ожидается в 2021 году, уточняет «Интерфакс». МС-21-300 — базовая версия, проходящего в настоящий момент испытания самолета МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров. Сейчас подписаны твердые контракты на поставку 175 таких лайнеров: с "Авиакапитал-Сервисом" (всего 85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).
76
#испытания #самолет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#здравоохранение
2
Врачи рассказали подробности скандала в онкоцентре имени Блохина

вчера, 16:41

В России
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

вчера, 16:39

В России
#драка #бар
Чемпиона по боксу убили в драке у бара

вчера, 16:26

В России
Школьники ради забавы подожгли ребенка
#ожоги #дети
4
Школьники ради забавы подожгли ребенка

вчера, 16:18

В России
ВОЗ: россияне стали меньше пить
#алкоголь #спиртное
1
ВОЗ: россияне стали меньше пить

вчера, 15:59

В России
Нет знака — нет штрафа
#ПДД #нарушение
Нет знака — нет штрафа

вчера, 15:50

В России