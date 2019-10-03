В Липецке эвакуируют еще один торговый центр

Силы экстренного реагирования стягивают к ТРЦ «Ривьера».

Вслед за торговым центром «Европа» на Советской в Липецке «заминированным» оказался ТРЦ «Ривьера».

Как стало известно GOROD48, на данный момент других сообщений о взрывных устройствах в местах с массовым прибыванием людей нет.

Напомним, сегодня утром была объявлена эвакуация в ТЦ «Европа» на улице Советской. Она была вызвана с сообщением в полицию о заложенном в ТЦ взрывном устройстве. Это сообщение после обследования торгового центра не подтвердилось.