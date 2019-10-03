Происшествия

43 минуты назад

В Липецке эвакуируют еще один торговый центр

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#эвакуация #подозрительный предмет #ТРЦ «Ривьера» #ТРЦ «Европа»
В Липецке эвакуируют еще один торговый центр

Силы экстренного реагирования стягивают к ТРЦ «Ривьера».

Вслед за торговым центром «Европа» на Советской в Липецке «заминированным» оказался ТРЦ «Ривьера».

Как стало известно GOROD48, на данный момент других сообщений о взрывных устройствах в местах с массовым прибыванием людей нет.

Напомним, сегодня утром была объявлена эвакуация в ТЦ «Европа» на улице Советской. Она была вызвана с сообщением в полицию о заложенном в ТЦ взрывном устройстве. Это сообщение после обследования торгового центра не подтвердилось.

5 1503
#эвакуация #подозрительный предмет #ТРЦ «Ривьера» #ТРЦ «Европа»

Комментарии (5)

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Аноним.

1 минуту назад
КТО ПОДДЕРЖИТ МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО .СТАВЬТЕ ... ЛАЙ - КИ !!!
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гость

5 минут назад
Аноним., тебе лечится нужно дебил!
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Аноним.

7 минут назад
БЕДНЫЕ - СОБАЧЬКИ ! МОЖНО Я ОТВЕЧУ - ЗА НИХ ???. РАЗЫСКНУЮ СОБАКУ УЖЕ ... " 30 " РАЗ - ЗА СУТКИ , - НАПРАВЛЯЮТ , ПО ... - " ЛОЖНОМУ " , - ВЫЗОВУ !!! ОВЧАРКА ВСТРЕЧАЕТ КОЛЛЕГУ ПО РАЗЫСКНОЙ СЛУЖБЕ И ЖАЛУЕТСЯ : - ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ БРАТЭЛЛО , - ВОТ Я УЖЕ ...- " 30-Й РАЗ , В ПОТЕ ЛИЦА , КАК ДУРАК , ДО СЕДЬМОГО ПОТА -СТАРАЮСЬ , - И ... - НИ ОДНА СВОЛОЧЬ , НИ МОГЛА МНЕ В СВЕРТКЕ , ВМЕСТО МУЛЯДА ГРАНАТЫ , - ЗАВЕРНУТЬ ЗА- ПРОФЕССИОНАЛИЗЬМ ... - " ПАЛКУ , - ХОРОШЕЙ , - ДОРОГОЙ , - СЕРВИЛАТНОЙ ... - КОЛ-БА-СЫ " !!!
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Аноним

12 минут назад
Аноним., Моча бьёт в голову и впитывает в опилки
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Аноним.

15 минут назад
ЧЕ ТУТ - НЕ ПОНЯТНО ! - У НАШЕЙ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ , - О ... " БЕЗДЕЛЬЯ ", - ОСЕННЕЕ И ...-ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ !!! АДРЕНАЛИН ИГРАЕТ ! - МОЧА , БЬЕТ ... - В ГОЛОВУ !- А В ГОЛОВЕ ...- ОПИЛКИ !!!
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