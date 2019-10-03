Происшествия

сегодня, 12:32

С торгового центра на Советской снято оцепление

4 802
#минирование #тревога #оцепление
С торгового центра на Советской снято оцепление

Взрывоопасных предметов в торгово-развлекательном центре "Европа" не нашли

Сегодня в 11 часов дня в полицию поступило сообщение о, якобы, заложенном в ТРЦ "Европа" взрывном устройстве. Из ТРЦ тут же были эвакуированы посетители и персонал, на место вызова прибыли все службы экстренного реагирования.

Кинолог и специалисты обследовали ТРЦ, взрывного устройства обнаружено не было. В данный момент работа ТРЦ восстановленна.
4 802
#минирование #тревога #оцепление

Комментарии (4)

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Неравнодушный

12 минут назад
Уже эвакуировали РИВЬЕРУ. А ТЕБЯ АНОНИМ,а может буквы чуть другие,нужно присаживать по статье терроризм, по полной программе. И показательно.
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Аноним.

31 минуту назад
НАРОД ! - КТО ЗА ...- ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ТРЦ " ЕВРОПА ", НА СОВЕТСКОЙ , НА НАЗВАНИЕ ...- " РОССИЯ " ?!... АРТАМОНОВ ! - ТЫ - НЕ ВОЗРАЖАЕШЬ ???????????????
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Аноним.

39 минут назад
СКОРЕЕ ВСЕГО - ЭТО БЫЛ ... - " РЕСПЕКТ " , - ОТ ... - " ЗО-ЛО-ТО-Й " , - МОЛОДЕЖИ !!! - ХА - ХА - ХА
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Аноним.

54 минуты назад
Я ... - УГАДАЛ !!! - В ТУАЛЕТЕ ТРЦ ЕВРОПА - " В СВЕРТКЕ , НА БАЧКЕ УНИТАЗА , БЫЛО ... - " ГАВ - НО " !!! - ХА - ХА - ХА . ШУТКА , - ОТ ПЕТРОСЯНА С ВИНОКУРОМ !!!
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