С торгового центра на Советской снято оцепление

Взрывоопасных предметов в торгово-развлекательном центре "Европа" не нашли

Сегодня в 11 часов дня в полицию поступило сообщение о, якобы, заложенном в ТРЦ "Европа" взрывном устройстве. Из ТРЦ тут же были эвакуированы посетители и персонал, на место вызова прибыли все службы экстренного реагирования.



Кинолог и специалисты обследовали ТРЦ, взрывного устройства обнаружено не было. В данный момент работа ТРЦ восстановленна.

