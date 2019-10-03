Происшествия
сегодня, 12:32
С торгового центра на Советской снято оцепление
Взрывоопасных предметов в торгово-развлекательном центре "Европа" не нашли
Сегодня в 11 часов дня в полицию поступило сообщение о, якобы, заложенном в ТРЦ "Европа" взрывном устройстве. Из ТРЦ тут же были эвакуированы посетители и персонал, на место вызова прибыли все службы экстренного реагирования.
Кинолог и специалисты обследовали ТРЦ, взрывного устройства обнаружено не было. В данный момент работа ТРЦ восстановленна.
Кинолог и специалисты обследовали ТРЦ, взрывного устройства обнаружено не было. В данный момент работа ТРЦ восстановленна.
Неравнодушный
Аноним.
Аноним.
Аноним.