Общество

сегодня, 12:13

Суд проверит связи старшины присяжных и родных обвиняемого в убийстве

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#присяжные #служебная проверка #убийство
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Суд проверит связи старшины присяжных и родных обвиняемого в убийстве

Рассмотрение жалобы на приговор по громкому дела застопорилось.

Сегодня коллегия Липецкого областного суда должна была приступить к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор 63-летнему Владимиру Унчикову, обвиняемому в убийстве друга кувалдой. В середине лета присяжные вынесли, что Унчиков не виновен в убийстве, и суд расценил его действия как превышение самообороны. Унчикова приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.

Со столь мягким наказанием не согласилась семья убитого - 48-летнего Альберта Васильева. Они заявила жалобу на приговор. Но коллегия сегодня не смогла начать рассмотрение заявление. Причина — проведение служебной проверки.

- В суд поступила сведения о том, что между старшиной присяжных заседателей и родственниками обвиняемого Владимира Унчикова были контакты. Об этом заявила сторона потерпевших, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяны Ткачева. - Сейчас органы ведут служебную проверку. Как только она завершится, рассмотрение жалобы в суде будет продолжено. Если довод о контактах старшины присяжных с родственниками подсудимого будет подтвержден, то коллегия имеет право отправить уголовное дело по обвинению в убийстве на новое рассмотрение в Правобережный районный суд.

Напомним, Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Мужчины были соседями на улице Свободный Сокол. Вечером 30 января этого года они вместе выпивали в гараже при доме Унчикова. Там между мужчинами произошел конфликт. По словам Унчикова, Васильев пытался задушить его воротом рубашки, и, пытаясь отбиться от него, Унчиков схватил кувалду и ударил ею соседа по голове. Как установили судмедэксперты, причиной смерти Васильева стала открытая черепно-мозговая травма, осложненная множественными повреждениями мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.

Родственники погибшего не верят в версию в самообороны и не исключают того, что лояльность присяжных к обвиняемому — итог подкупа.
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#присяжные #служебная проверка #убийство
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Комментарии (6)

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9 минут назад
По вашему мнению прям все миллионеры))) только на левой и направо деньги суют
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Оллля

12 минут назад
У нас судебная система работает только на того, кто больше дасть на лапу и им пофик, прав ты или нет, главное бабосы в кармане
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Знахарь

22 минуты назад
что за судебная система, возможно потому что это самооборона была, ведь нас там не было и что вожу переливать
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что за судебная система

43 минуты назад
Кому-то за подобные деяния дают десяточку годиков строгого режима, а кто-то оборонялся-иди домой. Полная несправедливость. У нас в России большинство убийств происходят как раз в период распития спиртных напитков. И не думаю, что когда они садятся пить вместе, они хотят друг друга замочить. Конфликт, а потом итог, один за решетку, другой в мир иной. Но почему всем тогда не признают самооборону??? А наговорить, что он первый набросился можно сколько угодно.
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Проверьте

сегодня, 12:40
Проверьте биллинг и адвокатов и их влияние на присяжных!!!!
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Да такие присяжные и чикотило оправдали бы

сегодня, 12:20
У нас курорт для убийц и маньяков. Так как потом дебилы присяжные оправдывают кого угодно. Такое ощущение что их набирают из Плехановской больницы, главное правило чтобы слюни текли и лыбился все время.
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