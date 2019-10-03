Общество
сегодня, 12:13
Суд проверит связи старшины присяжных и родных обвиняемого в убийстве
Рассмотрение жалобы на приговор по громкому дела застопорилось.
Сегодня коллегия Липецкого областного суда должна была приступить к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор 63-летнему Владимиру Унчикову, обвиняемому в убийстве друга кувалдой. В середине лета присяжные вынесли, что Унчиков не виновен в убийстве, и суд расценил его действия как превышение самообороны. Унчикова приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и освободили из-под стражи в зале суда.
Со столь мягким наказанием не согласилась семья убитого - 48-летнего Альберта Васильева. Они заявила жалобу на приговор. Но коллегия сегодня не смогла начать рассмотрение заявление. Причина — проведение служебной проверки.
- В суд поступила сведения о том, что между старшиной присяжных заседателей и родственниками обвиняемого Владимира Унчикова были контакты. Об этом заявила сторона потерпевших, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяны Ткачева. - Сейчас органы ведут служебную проверку. Как только она завершится, рассмотрение жалобы в суде будет продолжено. Если довод о контактах старшины присяжных с родственниками подсудимого будет подтвержден, то коллегия имеет право отправить уголовное дело по обвинению в убийстве на новое рассмотрение в Правобережный районный суд.
Напомним, Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Мужчины были соседями на улице Свободный Сокол. Вечером 30 января этого года они вместе выпивали в гараже при доме Унчикова. Там между мужчинами произошел конфликт. По словам Унчикова, Васильев пытался задушить его воротом рубашки, и, пытаясь отбиться от него, Унчиков схватил кувалду и ударил ею соседа по голове. Как установили судмедэксперты, причиной смерти Васильева стала открытая черепно-мозговая травма, осложненная множественными повреждениями мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.
Родственники погибшего не верят в версию в самообороны и не исключают того, что лояльность присяжных к обвиняемому — итог подкупа.
Со столь мягким наказанием не согласилась семья убитого - 48-летнего Альберта Васильева. Они заявила жалобу на приговор. Но коллегия сегодня не смогла начать рассмотрение заявление. Причина — проведение служебной проверки.
- В суд поступила сведения о том, что между старшиной присяжных заседателей и родственниками обвиняемого Владимира Унчикова были контакты. Об этом заявила сторона потерпевших, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяны Ткачева. - Сейчас органы ведут служебную проверку. Как только она завершится, рассмотрение жалобы в суде будет продолжено. Если довод о контактах старшины присяжных с родственниками подсудимого будет подтвержден, то коллегия имеет право отправить уголовное дело по обвинению в убийстве на новое рассмотрение в Правобережный районный суд.
Напомним, Владимира Унчикова обвиняли в убийстве 48-летнего Альберта Васильева. Мужчины были соседями на улице Свободный Сокол. Вечером 30 января этого года они вместе выпивали в гараже при доме Унчикова. Там между мужчинами произошел конфликт. По словам Унчикова, Васильев пытался задушить его воротом рубашки, и, пытаясь отбиться от него, Унчиков схватил кувалду и ударил ею соседа по голове. Как установили судмедэксперты, причиной смерти Васильева стала открытая черепно-мозговая травма, осложненная множественными повреждениями мозга. Государственное обвинение стояло на версии убийства, сторона защиты — на том, что Унчиков оборонялся.
Родственники погибшего не верят в версию в самообороны и не исключают того, что лояльность присяжных к обвиняемому — итог подкупа.
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Оллля
Знахарь
что за судебная система
Проверьте
Да такие присяжные и чикотило оправдали бы