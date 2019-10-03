24 минуты назад
Бывший полицейский признался в преступлениях, но в колонии сидеть не хочет
Руслан Лапин покаялся и просил суд апелляционной инстанции о снисхождении.
Напомним о тех преступлениях, что совершил бывший полицейский. Они были совершены утром 19 ноября. Им предшествует любовный треугольник. Ранее Лапин через социальные сети познакомился с 26-летней липчанкой. Они долго переписывались и встречались около двух недель. Девушка присмотрелась к Лапину и порвала с ним по телефону. В это же время липчанка снова сошлась со своим давним знакомым, с которым в течение шести лет то ругалась, то мирилась.
Разрыв отношений не устроил Лапина. Он обозлился, его ослепила ревность. Через общую знакомую он узнал, что его дама сердца, в которую он без памяти влюбился, гостит у своего бывшего-нового парня. Утром 19 ноября Лапин подкараулил пару у дома парня бросившей его девушки. Он встретил их с пустой бутылкой в руке и позвал липчанку, та его проигнорировала. Пара проследовала в магазин «Фасоль» на улице Депутатская. Лапин пошел за ними. В магазине он с отбитым бутылочным горлышком напал на кавалера дамы своего сердца, грозился убить его. Под горячую руку ревнивца попала и девушка. На нее Лапин кинулся с ножом. Парень оборонял свою девушку, но Лапину удалось 11 раз проткнуть куртку липчанки. В итоге нож только раз угодил в шею девушки. Ее срочно отправили в больницу №4, ранение оказалось не опасным для жизни, от госпитализации она отказалась. Кроме того, на шее ее парня осталась пара царапин от «розочки». Вся потасовка попала на запись камер наблюдения в магазине.
«Так не доставайся же ты никому!»— Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.
Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего.
Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF
Ревнивца задержали по горячим следам, и 21 ноября его уже заключили под стражу. Лапин написал явку с повинной. Было установлено, что в 2011 Лапин был судим за взяточничество во время службы в полиции. Его отправили за решетку на 4 года и 3 месяца. Он отсидел более половины срока и вышел из-за решетки в 2013 году.
В суде апелляционной инстанции Руслан Лапин не отрицал того, что совершил преступления. Но он считает, что суд вынес ему чрезмерно строгое наказание: можно было бы обойтись ограничением свободы, а не отправлять его в колонию строгого режима. Свою позицию он основывал на доводах о том, что суд неправильно составил опросный лист и не учел то, что присяжные признали его заслуживающим снисхождения, а также на том, что в первой инстанции не обратили внимание на важные, как считает Лапин, смягчающие наказание обстоятельства. Так, Лапин говорил, что у него есть маленькие дети, а также — больная мать, которая без его участия не согласится пройти лечение, что женщина за время его отсутствия превратила свою квартиру в клоповник.
Эти доводы мало убедили коллегию и государственного обвинителя. Прокурор протестовала против удовлетворения жалобы Лапина, ссылаясь на то, что осужденные неверно трактует нормы права. Суд отклонил жалобу Лапина и указал на то, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции не было нарушено его право на защиту, опросный лист был согласован с позиции обвинения на момент судебного следствия, а вынесенное наказание соразмерно преступлениям.
Таким образом, приговор оставили без изменения. Если Лапину не удастся отстоять свою позицию в кассации, то ему придется провести в колонии порядка 11 месяцев: в счет наказания ему зачли время содержания в СИЗО.
Правда
Аноним.