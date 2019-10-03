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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «ВАЗом» 68-летнего водителя

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#авария #ДТП
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «ВАЗом» 68-летнего водителя

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 октября в областном центре на улице Липецкой столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 68-летнего водителя и мотоцикл. Водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

В Добровском районе на трассе Доброе – Мичуринск столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 29-летнего водителя и «Лада-Ларгус» с 30-летим мужчиной за рулем. В ДТП пострадали два пассажира иномарки и водитель «Ларгуса», с травмами они доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В Усмани на перекрестке улиц Котова и Ленина столкнулись «Рено» и «Ниссан». В ДТП пострадал 45-летний водитель «Ниссана», с травмами его доставили в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1614 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1204 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 33 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Вот

4 минуты назад
И стало потише в Липецке .
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гость

15 минут назад
Надеюсь хрустяра, ты дебил?
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Надеюсь хрустяра

26 минут назад
Долбанный больше не будет мешаться прод ногами и трещать под окнами. А лучше бы было,что бы он вообще издох.
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Гость

56 минут назад
Хватит уже указывать возраст, роботы!
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