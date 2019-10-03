Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «ВАЗом» 68-летнего водителя

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 октября в областном центре на улице Липецкой столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 68-летнего водителя и мотоцикл. Водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

В Добровском районе на трассе Доброе – Мичуринск столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 29-летнего водителя и «Лада-Ларгус» с 30-летим мужчиной за рулем. В ДТП пострадали два пассажира иномарки и водитель «Ларгуса», с травмами они доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В Усмани на перекрестке улиц Котова и Ленина столкнулись «Рено» и «Ниссан». В ДТП пострадал 45-летний водитель «Ниссана», с травмами его доставили в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1614 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1204 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 33 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.