Происшествия

6 минут назад

Многодетная липчанка бросилась на инспектора с лопатой

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#дети #нападение
Многодетная липчанка бросилась на инспектора с лопатой

Женщина предстанет перед судом в Воронежской области.

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней уроженки Липецкой области. Женщина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Многодетная липчанка бросилась на инспектора по делам несовершеннолетних с лопатой, сообщает СУ СК по Воронежской области.

Следствием установлено, что в мае 2019 года инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Грибановскому району Воронежской области совместно с сотрудником реабилитационного центра для несовершеннолетних и специалистом сектора опеки и попечительства посетили многодетную семью липчанки, состоящую на профилактическом учете. На момент проверки многодетная мать и ее сожитель были пьяны, грязные малолетние дети находились без их контроля, в доме не было еды. Сотрудник полиции объявила матери о необходимости помещения детей в центр реабилитации. Женщина, недовольная законными действиями инспектора ПДН, замахнулась на нее лопатой и стала угрожать применением насилия.

На предварительном следствии обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: https://angelaodell.com

99
#дети #нападение

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