Происшествия

8 минут назад

Угнанный в Липецке автомобиль нашли в Казахстане

107
#угон

Машину вернули владельцу

Полиция Туркестанской области раскрыла серию автомобильных угонов. Среди угнанных машин нашелся и автомобиль, который украли у гражданина России в Липецке, сообщает NewTimes.kz.

«В Сарыагашский РОП с заявлением обратился водитель из России о том, что  со стоянки в поселке Жибек жолы неизвестные лица угнали его автомашину марки «Тойота Ланд Крузер 200», стоимостью более 20 млн тенге.  Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 188 УК РК «Кража». Оперативники вышли на след  подозреваемых в угоне автомашины. Их задержание оперативники произвели в Шымкенте.  Ими оказались двое братьев, жители мегаполиса, которые признались в содеянном. Также в ходе розыскных мероприятий полицейскими Туркестанской области в Караганде задержан скупщик краденого», — сообщили в ДП области.

Подозреваемых мужчин задержали, а в процессе расследования нашли еще 5 дорогих автомобилей, которые были в угоне.

«Среди краденых автомашин оказался и джип Александра Негробова, жителя Липецка. Как оказалось,  у него в Липецке неизвестные угнали иномарку. Об этом он заявил в полицию города. Спустя два месяца к нему поступил звонок о том, что его авто нашли в Казахстане туркестанские полицейские. Сегодня Александр прибыл в Туркестан. После проведения необходимых процедур мужчина заберет свою собственность. Россиянин поблагодарил сотрудников криминальной полиции  за возвращение его похищенной автомашины», — поделились в пресс-службе ДП Туркестанской области.
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#угон

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