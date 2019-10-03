Происшествия
8 минут назад
Угнанный в Липецке автомобиль нашли в Казахстане
107
Машину вернули владельцу
Полиция Туркестанской области раскрыла серию автомобильных угонов. Среди угнанных машин нашелся и автомобиль, который украли у гражданина России в Липецке, сообщает NewTimes.kz.
«В Сарыагашский РОП с заявлением обратился водитель из России о том, что со стоянки в поселке Жибек жолы неизвестные лица угнали его автомашину марки «Тойота Ланд Крузер 200», стоимостью более 20 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 188 УК РК «Кража». Оперативники вышли на след подозреваемых в угоне автомашины. Их задержание оперативники произвели в Шымкенте. Ими оказались двое братьев, жители мегаполиса, которые признались в содеянном. Также в ходе розыскных мероприятий полицейскими Туркестанской области в Караганде задержан скупщик краденого», — сообщили в ДП области.
Подозреваемых мужчин задержали, а в процессе расследования нашли еще 5 дорогих автомобилей, которые были в угоне.
«Среди краденых автомашин оказался и джип Александра Негробова, жителя Липецка. Как оказалось, у него в Липецке неизвестные угнали иномарку. Об этом он заявил в полицию города. Спустя два месяца к нему поступил звонок о том, что его авто нашли в Казахстане туркестанские полицейские. Сегодня Александр прибыл в Туркестан. После проведения необходимых процедур мужчина заберет свою собственность. Россиянин поблагодарил сотрудников криминальной полиции за возвращение его похищенной автомашины», — поделились в пресс-службе ДП Туркестанской области.
«В Сарыагашский РОП с заявлением обратился водитель из России о том, что со стоянки в поселке Жибек жолы неизвестные лица угнали его автомашину марки «Тойота Ланд Крузер 200», стоимостью более 20 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 188 УК РК «Кража». Оперативники вышли на след подозреваемых в угоне автомашины. Их задержание оперативники произвели в Шымкенте. Ими оказались двое братьев, жители мегаполиса, которые признались в содеянном. Также в ходе розыскных мероприятий полицейскими Туркестанской области в Караганде задержан скупщик краденого», — сообщили в ДП области.
Подозреваемых мужчин задержали, а в процессе расследования нашли еще 5 дорогих автомобилей, которые были в угоне.
«Среди краденых автомашин оказался и джип Александра Негробова, жителя Липецка. Как оказалось, у него в Липецке неизвестные угнали иномарку. Об этом он заявил в полицию города. Спустя два месяца к нему поступил звонок о том, что его авто нашли в Казахстане туркестанские полицейские. Сегодня Александр прибыл в Туркестан. После проведения необходимых процедур мужчина заберет свою собственность. Россиянин поблагодарил сотрудников криминальной полиции за возвращение его похищенной автомашины», — поделились в пресс-службе ДП Туркестанской области.
107