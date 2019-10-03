Общество

17 минут назад

Цвет главного символа ЛТЗ выбирают в Instagram

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#трактор #реставрация
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Цвет главного символа ЛТЗ выбирают в Instagram

Пользователем могут выбрать несколько вариантов.

Управление благоустройства Липецка в своем Instagram запустило голосование за цвет главного символа ЛТЗ – трактора. Пользователи могут увидеть, как техника будут выглядеть в том или ином оттенке, и выбрать сразу несколько вариантов. Голосование запустили в сторис аккаунта.

Напомним, в конце сентября легендарный трактор «Т-38М» отправили на реставрацию. Трактор покрасят, установят антивандальные окна, а также проверят надежность постамента. Не исключено, что трактор перекрасят, в том числе – в исходные сине-голубые тона. Модель гусеничного трактора «Т-38М» выпускали на Липецком тракторном заводе серийно с 1962 по 1973 годы. Сам памятник торжественно открыли в 1975 году. Главный символ поселка реставрировали только один раз, в 2007 году.
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#трактор #реставрация
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Комментарии (2)

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Одни символы

5 минут назад
Потемкин отдыхает.
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Липчанка

11 минут назад
Позавидуешь людям у которых такие проблемы в какой Позавидуешь людям у которых возникают такие проблемы
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