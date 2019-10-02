Под Липецком столкнулись легковушки из Смоленской и Тамбовской областей

В аварии пострадал водитель одной из машин.

У села Никольское Липецкого района сегодня вечером столкнулись автомобили "Тойота" из Смоленской области и "Лада Калина из Тамбовской.



По словам водителя "Тойоты", он двигался в сторону Липецка. На въезде в село Никольское навстречу выехала "Лада Калина". От столкновения уйти не удалось. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля госпитализирован в бессознательном состоянии.



