Происшествия

38 минут назад

Под Липецком столкнулись легковушки из Смоленской и Тамбовской областей

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#Авария #ДТП
Под Липецком столкнулись легковушки из Смоленской и Тамбовской областей

В аварии пострадал водитель одной из машин.

У села Никольское Липецкого района сегодня вечером столкнулись автомобили "Тойота" из Смоленской области и "Лада Калина из Тамбовской.

По словам водителя "Тойоты", он двигался в сторону Липецка. На въезде в село Никольское навстречу выехала "Лада Калина". От столкновения уйти не удалось. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля госпитализирован в бессознательном состоянии.

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#Авария #ДТП

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