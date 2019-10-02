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В Сети продолжают обсуждать скандальное интервью Александра Кутьина

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#ФНЛ #Александр Кутьин
В Сети продолжают обсуждать скандальное интервью Александра Кутьина

"Раскрыл всю суть ФНЛ, в которой футболисты работают на унитаз и кроме премиальных их ничего не интересует", - негодуют болельщики.

Воспитанник елецкого футбола и экс-капитан «Металлурга» Александр Кутьин оказался в центре внимания в матче 15-го тура ФНЛ, в котором его владивостокский «Луч» уступил дома «Чертаново» - 0:1. Да и после игры болельщики больше обсуждают не результат, а интервью Кутьина.

Все началось с того, что судьбу матча решил более чем спорный пенальти, назначенный арбитров на 32-й минуте якобы имевшее место нарушение со стороны Кутьина. Перед этим «Чертаново» пробивало штрафной, Кутьин стоял в стенке, пущенный мяч угодил ему в плечо, но рефери зафиксировал игру, да еще вынес ельчанину предупреждение. После игры Александр разбушевался и в частности, сказал: «Мне 33 года, у меня двое детей — и таких у нас полкоманды. Мы выходим играть за деньги, за премиальные. А тут… Про пенальти и говорить нечего. Он уже сразу начинал подсвистывать гостям».

После этого в Сети начались нападки на игрока, который по мнению, некоторых пользователей (цитата): «Всю суть росийского ФНЛ раскрыл. Главная идея речи - да, играли как дерьмо, , но могли скатать ничейку и получить премию за 0-0». Вот еще один из комментариев: «Да спалился он знатно. Никаких пафосных речей про то, что играют за болельщиков, город, за честь клуба. Просто - мы играем за деньги, арбитр в кроссовках не дал нам их заработать, а дал заработать Чертаново».

Александр Кутьин в нынешнем сезоне провел за «Луч» 13 матчей, забил 2 гола (1 – с пенальти), отдал 1 голевую передачу. После 15 туров «Луч» набрал 18 очков и идет на 12-м месте в ФНЛ.

Вот полное нашумевшее интервью Кутьина:

— Вы бурно протестовали. Куда вам попал мяч после удара со штрафного Горшкова?

— В плечо попал. Да с этим судьей все понятно. «Чертаново» так судят всегда: им надо продавать своих игроков. Как таких судей назначают? Ему 25 лет — ребенок. У нас жижа на поле, а он вышел судить в кроссовках! Это просто смех! Мы что, во дворе играем? Мне 33 года, у меня двое детей — и таких у нас полкоманды. Мы выходим играть за деньги, за премиальные. А тут… Про пенальти и говорить нечего. Он уже сразу начинал подсвистывать гостям.

— Процедура выполнения штрафного заняла три минуты: Кошко несколько раз бегал к стенке…

— И все равно в стенке остались два игрока «Чертаново», что запрещено правилами. Они не отошли на положенный метр. Это нарушение правил и штрафной в обратную сторону! А он ставит пенальти за то, что мяч попал мне в плечо. Когда так судят — хоть как играй… Понятно, что сослагательного наклонения футбол не терпит, но на первом плане — результат. А когда так судят… Я не первый день в футболе и все понимаю. Да и другие все видят, – сказал Кутьин. 

Фото 1fnl.ru

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#ФНЛ #Александр Кутьин

Комментарии (4)

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Коленый

10 минут назад
все футболисты, тем более российские, если их можно отнести к разряду "футболистов"-продажные проститутки,которые за бабло загонят мяч и в свои ворота, могут пробить мимо чужих ворот с 1 метра и т.п. Разогнать всю российскую полумертвую пародию футбола нах...
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Перри Мейсон

52 минуты назад
Все правильно сказал. Судья- ......
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гость 1

52 минуты назад
777, тебе?
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777

57 минут назад
на стройку
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