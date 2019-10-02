Происшествия

27 минут назад

Следствие изымает документы по земельному участку на улице Семашко

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#следствие #обыск
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Следствие изымает документы по земельному участку на улице Семашко

Сегодня на сайте депутата областного Совета Олега Хомутинникова появилась информация об обысках у начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Веры Андреевой.

К информации приложена копия постановления суда с разрешением на обыск для изъятия материалов по трем земельным участкам в центре Липецка жилища Андреевой Веры Серафимовны.

Заметим, что речь идет об участках с кадастровыми номерами указывающими на пятачок на улице Семашко у школы №5, где сейчас строится многоэтажный дом.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой "в интересах следствия".

По данным GOROD48, процессуальные действия в жилище Андреевой Веры Серафимовны велись. Однако вызваны они были не следствием по делу в отношении конкретного лица, а по делу возбужденному по факту правонарушения. 





66
#следствие #обыск
1

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