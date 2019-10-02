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29 минут назад
Липецкая вечЁрка: наши зарплаты, домашнее насилие и новый памятник
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 2 октября.
Активнее всего липчане сегодня комментировали сообщение о домашнем насилии. Преступление было совершено 29 сентября. Пьяный мужчина поссорился с женой и избил ее руками и ногами. Затем он ударил женщину деревянным табуретом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина умерла до приезда бригады «скорой медицинской помощи».
Не менее бурное обсуждение возникло по поводу новости «Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков». По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-июль этого года 33 994,7 рублей. Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, работников табачных производств, производителей электрооборудования, лекарств и медоборудования, автотранспортных средств, энергетиков, газовиков, государственных управленцев, на предприятиях по добыче полезных ископаемых.
Каждый зарабатывает, как может. Например, 24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи. Таксист подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту. 24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на 710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.
Тем временем в городской администрации начали подготовку к празднованию 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Водопьянова «Планируем организовать выставку, провести открытые уроки в школах, а ещё – если в ближайшее время удастся решить все необходимые вопросы – открыть памятник. Место установки бюста Михаилу Водопьянову по традиции будем выбирать вместе с липчанами», рассказала Евгения Уваркина.
Не менее бурное обсуждение возникло по поводу новости «Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков». По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-июль этого года 33 994,7 рублей. Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, работников табачных производств, производителей электрооборудования, лекарств и медоборудования, автотранспортных средств, энергетиков, газовиков, государственных управленцев, на предприятиях по добыче полезных ископаемых.
Каждый зарабатывает, как может. Например, 24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи. Таксист подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту. 24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на 710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.
Тем временем в городской администрации начали подготовку к празднованию 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Водопьянова «Планируем организовать выставку, провести открытые уроки в школах, а ещё – если в ближайшее время удастся решить все необходимые вопросы – открыть памятник. Место установки бюста Михаилу Водопьянову по традиции будем выбирать вместе с липчанами», рассказала Евгения Уваркина.
214