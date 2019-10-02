Новости в instagram

29 минут назад

Липецкая вечЁрка: наши зарплаты, домашнее насилие и новый памятник

214
#вечерка
Липецкая вечЁрка: наши зарплаты, домашнее насилие и новый памятник

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 2 октября.

Активнее всего липчане сегодня комментировали сообщение о домашнем насилии. Преступление было совершено 29 сентября. Пьяный мужчина поссорился с женой и избил ее руками и ногами. Затем он ударил женщину деревянным табуретом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина умерла до приезда бригады «скорой медицинской помощи».

Не менее бурное обсуждение возникло по поводу новости «Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков». По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-июль этого года 33 994,7 рублей. Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, работников табачных производств, производителей электрооборудования, лекарств и медоборудования, автотранспортных средств, энергетиков, газовиков, государственных управленцев, на предприятиях по добыче полезных ископаемых.

Каждый зарабатывает, как может. Например, 24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи. Таксист подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту. 24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на 710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.

Тем временем в городской администрации начали подготовку к празднованию 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Водопьянова «Планируем организовать выставку, провести открытые уроки в школах, а ещё – если в ближайшее время удастся решить все необходимые вопросы – открыть памятник. Место установки бюста Михаилу Водопьянову по традиции будем выбирать вместе с липчанами», рассказала Евгения Уваркина.
214
#вечерка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +21
#потепление
4
В Липецкой области сухо и до +21

сегодня, 16:58

Погода в Липецке
30-летнюю женщину муж до смерти забил табуреткой
#убийство
48
30-летнюю женщину муж до смерти забил табуреткой

сегодня, 12:37

Происшествия
17-летний гимназист обокрал квартиру 36-летней липчанки
#кража
7
17-летний гимназист обокрал квартиру 36-летней липчанки

сегодня, 09:08

Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревшие иномарки, антисанитария в чебуречной и престарелый ловелас
#вечерка
3
Липецкая вечЁрка: сгоревшие иномарки, антисанитария в чебуречной и престарелый ловелас

вчера, 20:19

Общество
Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»
#отставка #назначение #аэропорт
229
Генерал-майор полиции Михаил Молоканов возглавит аэропорт «Липецк»

вчера, 17:10

Общество
Военкомат – мечты сбываются
#призыв #армия #комиссия
66
Военкомат – мечты сбываются

вчера, 13:31

Общество