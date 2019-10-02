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Гриппа в Липецкой области нет, но почти 5 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
Гриппа в Липецкой области нет, но почти 5 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ

Каждый пятый житель региона уже сделал себе прививку от гриппа.

По сообщению Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в Липецкой области заболели ОРВИ 4 704 человека. Случаи гриппа пока не зафиксированы.

Санитарные врачи отмечают, что 70 % заболевших составляют дети до 14 лет. Ситуация имеет сезонный характер, заболеваемость находится ниже эпидемиологического порога на 20 процентов.

Вместе с тем в Липецкой области полным ходом идет вакцинация населения против гриппа. На 1 октября в регионе были привиты 171,5 тысяч взрослых и 70,7 тысяч детей, что составляет 21,1 % жителей.

Фото medrussia.org

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия

Комментарии (3)

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9 минут назад
Да потому что всем ставят орви, а потом вскрытие покажет.
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Что там с

12 минут назад
Онкологией???? Почему не выкладывают статистику?
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Граждане липецка !

46 минут назад
Поглощают мясо птицы с антибиотиками!, Насколько актуален вопрос о прививках ???!
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