Гриппа в Липецкой области нет, но почти 5 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ

Каждый пятый житель региона уже сделал себе прививку от гриппа.

По сообщению Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в Липецкой области заболели ОРВИ 4 704 человека. Случаи гриппа пока не зафиксированы.

Санитарные врачи отмечают, что 70 % заболевших составляют дети до 14 лет. Ситуация имеет сезонный характер, заболеваемость находится ниже эпидемиологического порога на 20 процентов.

Вместе с тем в Липецкой области полным ходом идет вакцинация населения против гриппа. На 1 октября в регионе были привиты 171,5 тысяч взрослых и 70,7 тысяч детей, что составляет 21,1 % жителей.



Фото medrussia.org

