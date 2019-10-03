Фреш-арена, кассы самообслуживания и кофе с собой– как в Липецке будут выглядеть «магазины будущего»

Пример нового дизайна и современной концепции представила торговая сеть «Пятёрочка»

Современный рынок ритейла очень насыщенный и высококонкурентный. Каждый игрок стремится завоевать лояльность клиентов и поэтому большое внимание уделяет ассортименту сервису, регулярно проводит различные акции. Ритейлеры тщательно изучают предпочтения клиентов, чтобы максимально им соответствовать, внедряя новые технологии, обновляясь, следуя новым трендам. Новую концепцию своих магазинов представила и торговая сеть «Пятёрочка».

Этой осенью в Москве открылся первый универсам в новой концепции. В будущем магазины такого типа появятся по всей стране, в том числе и в Липецке. Поэтому наша редакция рассказывает , что представляет из себя магазин будущего.







- Новая концепция учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей, которые изменились за последние 5 лет с момента последнего концептуального обновления торговой сети. При этом был сохранен акцент на низкие цены, — сообщили в компании.

В новом магазине на площади в 360 квадратных метров размещено около 5 тысяч (!) товарных позиций.







Акцент сделан на свежей продукции - её стало больше почти в два раза. Овощи и фрукты, а также продукты с короткими сроками годности теперь можно найти на специальной «фреш-арене». Вместе с этим в новой «Пятёрочке» много готовой продукции. Также в магазине появилась собственная пекарня, благодаря этому у покупателей есть широкий выбор свежайшей и вкусной выпечки и хлебобулочных изделий. Более того, в магазине оборудована отдельная зона, где можно спокойно попить кофе с булочками или заказать, например, свежевыжатый апельсиновый сок. Тут же можно комфортно отдохнуть, обдумать дальнейшие покупки: для удобства клиентов имеется даже возможность прямо в магазине подзарядить свои гаджеты. В универсаме организована специальная «сезонная зона», где ассортимент обновляется каждые 2 недели в зависимости от времени года или ближайших праздников.

Изменился и вид магазина. В дизайне интерьера и экстерьера использованы натуральные материалы и преобладает тёплая цветовая гамма - с её помощью дизайнеры сделали магазин уютнее. Навигация тоже стала удобнее. Дополнительным удобством для покупателей являются кассы самообслуживания, что повышает эффективность работы торговой точки, их в новом магазине работает пять.







Концепция торговой сети «Пятёрочка» предполагает внедрение различных экологических инициатив. Например, в новой «Пятёрочке» впервые использованы корзины из переработанного пластика, многоразовые сумки, а также установлен фандомат для сдачи пластиковой и алюминиевой тары.

До конца этого года «Пятёрочка» планирует открыть ещё шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области. С 2020 года новая концепция будет постепенно применяться для всех новых и реконструируемых магазинов по всей России.