Погода в Липецке

46 минут назад

В Липецкой области сухо и до +21

3 298
#потепление
1
В Липецкой области сухо и до +21

3 и 4 октября Липецкая область останется в теплом секторе циклона, будет преимущественно без осадков. 5 октября с выходом очередного скандинавского циклона ожидаются дожди, ночью местами ожидаются ливни с грозой. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 октября - 13-14 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 5 октября — 11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем - от 16 до 21 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 18 до 20 градусов тепла.

День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза.

3 298
#потепление
1

Комментарии (3)

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M1kE_NRG

22 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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А ещё ожидается

25 минут назад
Мощный экономический рывок и рост благополучия , Понижение тарифов ЖКХ !. Путин дурак, маразматик и вор !.
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А

32 минуты назад
Ну кто там отопление просил включить? Довольны теперь?
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