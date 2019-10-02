В Липецкой области сухо и до +21

3 и 4 октября Липецкая область останется в теплом секторе циклона, будет преимущественно без осадков. 5 октября с выходом очередного скандинавского циклона ожидаются дожди, ночью местами ожидаются ливни с грозой.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 октября - 13-14 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 5 октября — 11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем - от 16 до 21 градуса тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 7 до 9 градусов тепла, днем она составит от 18 до 20 градусов тепла.



День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 2 градуса мороза.



