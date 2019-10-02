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Врачи рассказали подробности скандала в онкоцентре имени Блохина

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#здравоохранение

Детские онкологи из центра имени Блохина подали заявления об уходе в знак протеста против условий работы. По их словам, новое руководство урезает зарплаты и оказывает давление на несогласных с методами управления. 

С открытым заявлением выступила группа врачей во главе с заместителем директора института детской онкологии и гематологии Максимом Рыковым. 

Сейчас уволиться готовы 27 врачей. О требованиях медиков уже узнали в Кремле и поручили Минздраву разобраться в ситуации. 

В беседе с «Известиями» Рыков сообщил, что новое руководство в лице Светланы Варфоломеевой и так хотело заменить специалистов. 

«Не понимаем, что же теперь все так испугались. Раньше зарплата была на высоком уровне, «дорожные карты» выполнялись, врачи получали больше 150 тыс. рублей, медсестры — 80 тыс. Сейчас они существенно ниже. (Георгий) Менткевич (занимавший должность и.о. заведующего отделением трансплантации костного мозга, один из инициаторов обращения. — ред.) тоже сегодня передал заявление об увольнении», — отметил он. 

Доктор медицинских наук Александр Попа рассказал, что 1 октября заявления подали еще восемь сотрудников. Решение принято из-за, того, что новый завотделением, по мнению врачей, недостаточно квалифицирован. 

Руководство медучреждения отреагировало на жалобы врачей увольнением Менткевича и вынесением ему выговора. 

По словам главы онкоцентра Ивана Стилиди, недовольство врачей связано с их желанием занять должность Варфоломеевой. При этом, по его словам, в конфликт втянули пациентов. 

Источник в учреждении сообщил, что причиной конфликта является глубокий финансовый кризис. 
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#здравоохранение

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