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Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

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Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России». 

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», –– сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский 

В Минстрое в свою очередь рассказали, что только 774 девелопера (из 3850) смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов и еще 2439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам. 

При этом часть из 600 проблемных девелоперов надеется, что им разрешат так или иначе достроить дома. 

Эксперты предполагают, что в ближайшее время с рынка уйдут около тысячи девелоперов. 
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