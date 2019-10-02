В России
сегодня, 16:26
Чемпиона по боксу убили в драке у бара
Конфликт произошел из-за подруги боксера.
В России убили 25-летнего боксера из Кыргызстана, передает Tengrinews.kz. Болот Атакулов за спортивную карьеру становился чемпионом Кузбасса и Сибири по боксу, победителем Кубка Кузбасса и Сибири по боксу и победителем первенства России. В последнее время он работал тренером, уточняет РЕН ТВ.
В городе Ленинск-Кузнецкий 32-летний мужчина посетитель бара избил боксера, который ссорился с девушкой. Спортсмена доставили в приемное отделение местной больницы. Как сообщает ГУ МВД Кузбасса, в ходе розыска полиция задержала подозреваемого мужчину. Он пояснил, что в баре он стал очевидцем ссоры между боксером и его девушкой. Решил заступиться за нее и вывел 25-летнего оппонента на улицу. Между ними началась драка, в ходе которой мужчина сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт. Очевидцы вызвали медиков. Спортсмен скончался.
Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.
В городе Ленинск-Кузнецкий 32-летний мужчина посетитель бара избил боксера, который ссорился с девушкой. Спортсмена доставили в приемное отделение местной больницы. Как сообщает ГУ МВД Кузбасса, в ходе розыска полиция задержала подозреваемого мужчину. Он пояснил, что в баре он стал очевидцем ссоры между боксером и его девушкой. Решил заступиться за нее и вывел 25-летнего оппонента на улицу. Между ними началась драка, в ходе которой мужчина сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт. Очевидцы вызвали медиков. Спортсмен скончался.
Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.