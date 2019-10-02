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Школьники ради забавы подожгли ребенка

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#ожоги #дети
Школьники ради забавы подожгли ребенка

Мальчик попал в больницу.

Следователи разбираются в причинах травмирования ребенка. По информации следствия, в городе Кстово, что под Нижним Новогородом, 8-летний ребёнок получил ожоги ног 2-3 степени. В дневное время группа школьников находилась на территории гаражного массива, там из-за неосторожного обращения с огнем пострадал один из мальчиков. Ребёнка госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщает НТВ, ребенка облили бензином и подожгли подростки. Якобы это сделали дети чуть постарше и просто из любопытства. Зачинщик сбежал, его поисками занимались полицейские, волонтеры. Когда подросток нашелся, у сыщиков появилась еще одна версия произошедшего. Следователи пролагают, что сильнейшие ожоги — последствия невинной шалости.

Мальчику самому пришлось сбивать пламя. К счастью, мимо гаражей, где и произошел чудовищный инцидент, проходили взрослые. Они, конечно, бросились ребенку на помощь, вызвали скорую. А обидчики школьника — они старше его на несколько лет — попросту сбежали.

Мальчика, который бросил горящую спичку, волонтеры и полицейские искали два дня. Видимо, он осознал, что натворил. Домой возвращаться боялся. Хотя позже по секрету рассказывал одноклассникам об эксперименте, который поставил над своим младшим товарищем.
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#ожоги #дети

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