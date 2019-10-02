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Школьники ради забавы подожгли ребенка
Мальчик попал в больницу.
Следователи разбираются в причинах травмирования ребенка. По информации следствия, в городе Кстово, что под Нижним Новогородом, 8-летний ребёнок получил ожоги ног 2-3 степени. В дневное время группа школьников находилась на территории гаражного массива, там из-за неосторожного обращения с огнем пострадал один из мальчиков. Ребёнка госпитализировали в ожоговый центр.
Как сообщает НТВ, ребенка облили бензином и подожгли подростки. Якобы это сделали дети чуть постарше и просто из любопытства. Зачинщик сбежал, его поисками занимались полицейские, волонтеры. Когда подросток нашелся, у сыщиков появилась еще одна версия произошедшего. Следователи пролагают, что сильнейшие ожоги — последствия невинной шалости.
Мальчику самому пришлось сбивать пламя. К счастью, мимо гаражей, где и произошел чудовищный инцидент, проходили взрослые. Они, конечно, бросились ребенку на помощь, вызвали скорую. А обидчики школьника — они старше его на несколько лет — попросту сбежали.
Мальчика, который бросил горящую спичку, волонтеры и полицейские искали два дня. Видимо, он осознал, что натворил. Домой возвращаться боялся. Хотя позже по секрету рассказывал одноклассникам об эксперименте, который поставил над своим младшим товарищем.
Как сообщает НТВ, ребенка облили бензином и подожгли подростки. Якобы это сделали дети чуть постарше и просто из любопытства. Зачинщик сбежал, его поисками занимались полицейские, волонтеры. Когда подросток нашелся, у сыщиков появилась еще одна версия произошедшего. Следователи пролагают, что сильнейшие ожоги — последствия невинной шалости.
Мальчику самому пришлось сбивать пламя. К счастью, мимо гаражей, где и произошел чудовищный инцидент, проходили взрослые. Они, конечно, бросились ребенку на помощь, вызвали скорую. А обидчики школьника — они старше его на несколько лет — попросту сбежали.
Мальчика, который бросил горящую спичку, волонтеры и полицейские искали два дня. Видимо, он осознал, что натворил. Домой возвращаться боялся. Хотя позже по секрету рассказывал одноклассникам об эксперименте, который поставил над своим младшим товарищем.