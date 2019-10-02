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Карел Готт умер в своей постели

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#Карел Готт
Карел Готт умер в своей постели

Известный чешский исполнитель скончался в семейном кругу.

Умерший в возрасте 80 лет Карел Готт был самым популярным певцом в истории Чехословакии и независимой Чехии. Карел Готт был хорошо известен в СССР, где гастролировал десятки раз. Он выпустил около 300 альбомов. В мире были проданы более 30 миллионов копий дисков с записями песен в исполнении Карела Готта, в том числе, популярных русских романсов и песен на русском языке. Некоторые песни господин Готт исполнял с коллективом Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Вдова Карела Готта, Ивана, рассказала журналистам подробности смерти ее мужа, прославленного чешского певца, скончавшегося в Праге в ночь на среду.

- С огромной скорбью в сердце сообщаю, что нас незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни покинул мой любимый муж Карел Готт. Он умер дома, в тихом сне, в кругу своей семьи, - передает слова Иваны Готт РИА Новости.

В ноябре 2015 года у певца обнаружили опухоль лимфатических узлов, напоминает РБК. После серьезного лечения в марте 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается на эстраду, однако уже в феврале 2018 года ему пришлось прервать гастроли из-за срочной госпитализации. В сентябре 2019 года сам Готт сообщил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.
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#Карел Готт

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