В России
11 минут назад
ВОЗ: россияне стали меньше пить
Соответственно, должны дольше жить.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2016 год потребление спиртных напитков в стране сократилось на 43%. В результате снизилось число смертей от алкогольных отравлений - на более чем 73% - и психозов - на 80%, уточняют «Евроновости». Повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, запрет на продажу спиртных напитков по ночам - все это, по мнению экспертов ВОЗ, способствовало возникновению позитивной динамики.
Как показывают результаты исследования европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) "Влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации", употребление алкоголя на душу населения за последние 15 лет постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43%. Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании. Именно благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
В Минздраве России «Российской Газете» комментируют данные так: потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 литра в 2018 году. Одновременно улучшились и показатели заболеваемости, связанной с потреблением алкоголя: общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (данные Росстата), то есть почти вдвое.
Как показывают результаты исследования европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) "Влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации", употребление алкоголя на душу населения за последние 15 лет постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43%. Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании. Именно благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
В Минздраве России «Российской Газете» комментируют данные так: потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 литра в 2018 году. Одновременно улучшились и показатели заболеваемости, связанной с потреблением алкоголя: общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (данные Росстата), то есть почти вдвое.