В России
21 минуту назад
Нет знака — нет штрафа
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В ГИБДД разъяснили правила работы комплексов фиксации нарушений ПДД.
Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, пишет ТАСС.
Штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, так как во время непогоды невозможно получить качественное изображение, а также при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса, при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком, проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости), уточняет «Коммерсант». По данным газеты, проверка работы центров автоматической фиксации нарушений проводилась с начала 2018 года до лета 2019 года. В результате анализа выяснилось, что для вынесения постановлений нельзя использовать четверть (25%) всех фотоматериалов с камер. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.
Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман заявил РИА Новости, что юридической силы у этого документа нет, поэтому местные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на эти разъяснения в будущем. Отменить уже полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя.
Штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, так как во время непогоды невозможно получить качественное изображение, а также при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса, при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком, проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости), уточняет «Коммерсант». По данным газеты, проверка работы центров автоматической фиксации нарушений проводилась с начала 2018 года до лета 2019 года. В результате анализа выяснилось, что для вынесения постановлений нельзя использовать четверть (25%) всех фотоматериалов с камер. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.
Эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман заявил РИА Новости, что юридической силы у этого документа нет, поэтому местные органы ГИБДД могут лишь ориентироваться на эти разъяснения в будущем. Отменить уже полученные штрафы на основании этих рекомендаций нельзя.
88