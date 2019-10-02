В России

34 минуты назад

Полицейские забили мужчину насмерть

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#убийство #полиция
Полицейские забили мужчину насмерть

Участники расправы уже задержаны.

Двое полицейских по подозрению в избиении пьяного мужчины до смерти задержаны в городе Вольске в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России (СКР) по региону в среду, 2 октября. Мужчины и их непосредственные руководители уже уволены из органов, пишет « КП-Саратов».

Следствие считает, что 26 сентября 2019 года двое сотрудников ППС, 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин задержали 41-летнего Романа Малышева и до смерти забили его. В тот же день мужчину мёртвым нашли прохожие. Судмедэксперт выяснил, что смерть наступила из-за травмы груди с переломами ребер и разрывом легкого, а также массивной кровопотери.

Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование дела взял под личный контроль прокурор Саратовской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства зверского преступления.
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#убийство #полиция

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