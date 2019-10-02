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43 минуты назад

Российских чиновников пугают санкциями за преследование оппозиции

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#санкции #оппозиция
Российских чиновников пугают санкциями за преследование оппозиции

Инициатива прозвучала из США.

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ, сообщает «Интерфакс». Два сенатора призвали американское правительство ввести санкции против генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко.

В письме, опубликованном на сайте республиканца Марка Рубио, сенаторы просят Госдеп и Минфин "предпринять действия в ответ на <…> заключение под стражу многих российских лиц по политическим мотивам", уточняют РИА Новости. В частности, среди таких заключенных перечислены мирные демонстранты, гражданские активисты, журналисты, правозащитники, крымские татары, члены "нежелательных политических организаций", а также "сторонники запрещенных религиозных групп". При этом в письме названы только бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и Константин Котов, который получил четыре года колонии за многократные нарушения на митингах.

Американские политики задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека. Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, напоминает ТАСС. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.
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#санкции #оппозиция

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