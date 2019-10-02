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52 минуты назад
«Северный поток» может пойти мимо Дании
Новак надеется, что удастся сохранить прежние договоренности.
Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак ожидает реализацию проекта "Северный поток - 2" по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку выдачи разрешения Данией. Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели, пишет ТАСС. Глава Минэнерго также отметил, что у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода.
- Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован, — объяснил министр энергетики Александр Новак.
Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его длина составляет более 1,2 тыс. км, стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, уточняет РБК.
- Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован, — объяснил министр энергетики Александр Новак.
Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его длина составляет более 1,2 тыс. км, стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, уточняет РБК.