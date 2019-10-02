В России

56 минут назад

Женщина умерла после операции по коррекции груди

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#операция
Женщина умерла после операции по коррекции груди

Пациентка скончалась в Москве.

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»), назначены судмедэкспертизы.

По данным следствия, 28 августа клиентке одной из частных клиник по Госпитальному проезду стало плохо после пластической операции, пишет РИА Новости. После хирургического вмешательства самочувствие 31-летней женщины ухудшилось. Известно, что пациентка делала коррекцию груди.

- Нарядом скорой помощи она была госпитализирована в городскую клиническую больницу, где 1 октября, несмотря на оказанную помощь, скончалась, — рассказала Иванова.

Помимо СУ СК, проводит проверку управление Росздравнадзора по Москве. Для объективной оценки обстоятельств происшествия продолжается проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи погибшей женщине.
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#операция

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