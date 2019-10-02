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Директор Заворотнюк опроверг эфир со звездой
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Актриса ранее пообещала принять участие в ТВ-съемках после лечения.
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов. Как сообщил он в беседе с "Федеральным агентством новостей", выступление "будет анонсировано". "У меня точной даты нет", — уточнил он ФАН. Он же, Стас Христов, опроверг информацию о готовящемся выступлении актрисы . По его словам, опубликованные СМИ данные устарели. "Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", — пояснил Христов.
Болезнь Заворотнюк имеет "алибасовский" прецедент, считают недовольные пользователи Сети, пишут «Народные новости». Пользователи Сети довольно неоднозначно отреагировали на анонс выпуска телеинтервью Анастасии Заворотнюк. Многие сетевые обитатели все меньше верят в недуг Заворотнюк, сравнивая его с постановкой а-ля "Крот Алибасова".
О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября, напоминает РБК, Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об улучшении состояния Заворотнюк сообщила ее пиар-директор Марина Потапова 19 сентября. Друг семьи актрисы Сергей Майоров 21 сентября сообщил, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.
Болезнь Заворотнюк имеет "алибасовский" прецедент, считают недовольные пользователи Сети, пишут «Народные новости». Пользователи Сети довольно неоднозначно отреагировали на анонс выпуска телеинтервью Анастасии Заворотнюк. Многие сетевые обитатели все меньше верят в недуг Заворотнюк, сравнивая его с постановкой а-ля "Крот Алибасова".
О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября, напоминает РБК, Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об улучшении состояния Заворотнюк сообщила ее пиар-директор Марина Потапова 19 сентября. Друг семьи актрисы Сергей Майоров 21 сентября сообщил, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.
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Да уж!