В Липецке простятся со знаменитым краеведом

В Липецке скончался поэт и краевед Борис Шальнев. Почётному гражданину Липецкой области, кандидату филологических наук, заслуженному работнику культуры России, члену-корреспонденту Академии поэзии России Борису Шальневу было 83 года.



Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и искусства Липецкой области, отпевание Бориса Шальнева пройдет завтра в Христорождественском соборе в 11:00.



Борис Михайлович Шальнев родился в селе Средняя Лукавка (Грязинский район) 23 августа 1936 года. Окончил Усманское педагогическое училище в 1956 году, в 1962 году – филологический факультет Липецкого педагогического института, а позже аспирантуру Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1961 году стал членом Союза журналистов. Работал литературным сотрудником, заведующим отделом областной молодежной газеты "Ленинец", корреспондентом, старшим редактором областного комитета по телевидению и радиовещанию. Одним из первых стал лауреатом областной журналистской премии имени А. А. Вермишева.



В 1970 году занесён в областную Книгу Трудовой Славы. С 1996 года на общественных началах возглавлял Комиссию по правам человека при главе администрации области, с 2002 года - председатель областной Комиссии по вопросам помилования. С 1990 года являлся членом Союза писателей. Возглавил восстановленную после распада Липецкую областную организацию Союза писателей России, которой руководил 18 лет. Также возглавлял литературную студию "Вдохновение" при писательской организации. Входил в состав Правления (секретариата) Союза писателей России. Являлся членом-корреспондентом Академии поэзии России.



Первые стихи Борис Шальнев опубликовал в 1954 году. Он – автор многих поэтических сборников, публикаций в центральных и областных периодических изданиях, соавтор, редактор-составитель книг «Родное и близкое», «Липецк: годы и судьбы», «Родная культура», «Липчане – Великой Победе», «Липецк в солдатской шинели», «Липецкий энциклопедический словарь», «Липецкая школа», трехтомника «Липецкая энциклопедия» (1999-2001) и других изданий.



Борис Шальнев - обладатель множества наград и премий. Дважды отмечен званием лауреата областной литературной премии им. И. А. Бунина, лауреат Всероссийских премий им. С. А. Есенина), Н. М. Карамзина "За Отечествоведение". Награждён медалью "Ветеран труда", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".