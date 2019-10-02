Общество

сегодня, 13:08

Энергетики дважды отключали отопление на улице 40 лет Октября

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#отопительный сезон
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Энергетики дважды отключали отопление на улице 40 лет Октября

В Липецке без тепла остаются несколько магазинов и школа искусств на улице 40 лет Октября. Как сообщает пресс-служба АО "ЛГЭК", отключение вызвано двумя порывами теплосетей произошедшими друг за другом.

Как сообщает ЛГЭК, 27 сентября  после запуска отопления у дома №1а по улице 40 лет Октября был выявлен порыв на тепловых сетях. Он находился под пешеходной зоной. Специалисты комплекса теплоснабжения ЛГЭК оградили место предполагаемого порыва и начали ремонт. На время ремонта пришлось приостановить  подачу тепловой энергии в несколько магазинов и в детскую школу искусств.

Восстановительные работы были завершены на следующий день.

Однако, утром в воскресенье, в районе этого же дома была обнаружена новая утечка горячей воды с выходом на поверхность. Во избежание травмирования жителей было принято решение снова отключить подачу теплоносителя. 

Стоит отметить, что при подготовке к ремонтным работам специалисты столкнулись с необходимостью полного демонтажа пандуса и ступеней размещенными над теплотрассой и ведущими к входу в дом. В целях максимального ускорения подачи отопления в здание детской школы искусств и в магазины было принято решение сделать временную обводную воздушную теплотрассу. 

АО «ЛГЭК» приносит извинения за доставленные временные неудобства.

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1 447
#отопительный сезон
1

Комментарии (1)

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сокол

сегодня, 13:23
Врагу не пожелаешь жить в этом доме, который стоит практически на проезжей части. Ни двора, ни детской площадки. Тем кто строил башку снести надо.
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