В Липецке установят новый памятник

Место для бюста летчику Водопьянову выберут вместе с липчанами.

В городской администрации начали подготовку к празднованию 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Водопьянова, сообщила в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина.- Михаил Водопьянов – наш земляк, уроженец исторической части Липецка, села Большие Студёнки. С его внучкой Марией Водопьяновой, а также депутатами Госдумы Владимиром Богодуховым и Михаилом Гулевским обсудили формат празднования. Планируем организовать выставку, провести открытые уроки в школах, а ещё – если в ближайшее время удастся решить все необходимые вопросы – открыть памятник. Место установки бюста Михаилу Водопьянову по традиции будем выбирать вместе с липчанами. Надеемся, что в официальной части примет участие почётный караул Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. В торжественной – внук великого лётчика, профессиональный баритон Александр Водопьянов, - делится планами мэр Липецка.Прозаик, очеркист, драматург, мемуарист, легендарный полярный летчик Михаил Водопьянов родился 19 ноября 1899 года в селе Студенки Липецкого уезда (ныне – часть г. Липецка) в бедной крестьянской семье. С девяти лет он подвозил с карьера известняк для Сокольского завода.В 1918 году Водопьянов добровольцем вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, служил обозным в дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец». После демобилизации в 1922 году приехал в Москву, работал грузчиком, учился. С 1925 года он – авиационный моторист, затем бортмеханик. В 1928 году окончил лётную школу «Добролёта», в 1929 году – Московскую лётно-техническую школу.

В качестве бортмеханика, а затем и лётчика Михаил Водопьянов участвовал в экспедициях по борьбе с саранчой на Северном Кавказе и в Казахстане. В январе 1930 года он первым открыл воздушную линию на остров Сахалин. С 1931 года работал на Центральном аэродроме в лётном отряде газеты «Правда», доставлявшем газетные матрицы в крупнейшие города СССР. Потом летал на гражданских самолётах по дальним воздушным трассам Москва–Ленинград, Москва–Иркутск, на остров Сахалин, в Петропавловск-Камчатский. В 1934 году вместе с другими шестью летчиками спас 102 человека с затонувшего ледокола «Челюскин» в Чукотском море и стал одним из первых Героев Советского Союза. 21 мая 1937 года во главе авиаотряда впервые в мире совершил посадку на Северном полюсе, доставив туда исследовательскую группу Ивана Папанина.

В 1937 году Водопьянов был избран депутатом Верховного Совета СССР от Липецкого избирательного округа. По его депутатскому запросу Нарком здравоохранения выделил средства на приобретение оборудования для построенной в Липецке больницы НЛМЗ.

В начале Великой Отечественной войны Михаил Васильевич командовал дивизией авиации дальнего действия. В 1943 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора авиации. С 1946 года – в отставке. В 1948-1950 годах он участвовал в военных высокоширотных экспедициях «Север-1», «Север-2» и в исследованиях Арктики. Был награжден четырьмя орденами Ленина и Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями.

Литературной деятельностью Михаил Водопьянов начал заниматься с 1935 года. Среди его ранних произведений немало рассказов, очерков и пьес, действие которых отнесено в близкое будущее, описываемое, в основном, с точки зрения летчика-практика, озабоченного перспективами развития авиации, освоения Арктики. Такова повесть «Мечта пилота», переделанная в пьесу «Мечта» и другие. Он – автор романов «Валерий Чкалов», «Киреевы», повестей и рассказов, а также пьес: «В ледяном плену» и т. д.

Михаил Васильевич много раз приезжал в Липецк, где жили его мать и родственники. В 1969 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Липецка». Умер Михаил Водопьянов 11 августа 1980 года, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Его именем названа улица в городе Липецке. В 2001 году липецкой средней школе № 9 присвоено имя Героя Советского Союза М. Н. Водопьянова. В 2009 году военно-исторической библиотеке «Истоки» МУ «Централизованная библиотечная система» Липецка было присвоено имя Героя Советского Союза М. В. Водопьянова и установлена памятная стела в честь 110-летия со дня его рождения.