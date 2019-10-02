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В Липецкой области направлено в суд первое дело по закону о «пьяных ДТП»

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#авария #ДТП
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В Липецкой области направлено в суд первое дело по закону о «пьяных ДТП»

Следственной частью следственного управления УМВД РФ по Липецкой области направлено в суд дело 34-летнего жителя Липецка, который пьяным сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии. Дело возбуждено по ужесточенной статье 264 УК РФ, приравнивающей наказание за ДТП с жертвами, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, к наказанию за умышленное убийство.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, 30 июня этого года в Липецке на улице обвиняемый насмерть сбил 49-летнюю женщину, скрылся с места аварии. Следствие пришло к выводу, что за рулем автомобиля он сел пьяным. 

34-летнему липчанину предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. А затем заключили под стражу, в связи с попыткой избежать наказания и ввести следствие в заблуждение, выдвинув версию об угоне его автомобиля. 

Дело водителя будет рассматривать  Советский районный суд. 

За совершение преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ после внесения изменения в действующий УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. 

Изменения в Уголовный Кодекс, названные законом о «пьяных ДТП», были внесены летом этого года.
6 682
#авария #ДТП
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Комментарии (6)

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Аноним.

36 секунд назад
Актер Вицин здорово сказал в своей кинокамедии . Он имельв виду : - " Да Здравствует Наш Суд ! - Самый... - Несправедливый ... - Негуманный Суд на свете !!! - Сколь ни читаю новости , и невавнее ... - " Оправдание " - Убийцы в Грязях Судом присяжных и Судьями , и , тоже самое - в Липецке , и такое - везде и по всюду у нас в Стране ! - Вот Вицин и " прикальнулся ", сказав в " шутку - наоборот ", что : - " Да Здравствует Наш Суд , - Самый Справедливый и Гуманный Суд - на Свете !!! - так что и этого " Убийцу " , - или ... -" Оправдают ", или дадут ... -" Условно ", или - дадут ...- О-о-очень мало !!! - Вот так .
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Бывший

6 минут назад
Ломов, да с 12до 14 часов гадить на толчок нельзя обед,иначе забьют ногами или удавят
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Ломов

24 минуты назад
Больше 2 лет не получит,тюрьмы и так забиты,в камере по 60-80 уголовников на один сортир
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Вован настоящий

27 минут назад
Сейчас получит на орехи. От 5 до 15, не хило.
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Вован настоящий

29 минут назад
Сейчас * на орехи. От 5 до 15, не хило.
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АААА

33 минуты назад
Вот нормальное наказание!!!!!!!
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