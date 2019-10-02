сегодня, 12:04
В Липецкой области направлено в суд первое дело по закону о «пьяных ДТП»
Следственной частью следственного управления УМВД РФ по Липецкой области направлено в суд дело 34-летнего жителя Липецка, который пьяным сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии. Дело возбуждено по ужесточенной статье 264 УК РФ, приравнивающей наказание за ДТП с жертвами, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, к наказанию за умышленное убийство.
34-летнему липчанину предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. А затем заключили под стражу, в связи с попыткой избежать наказания и ввести следствие в заблуждение, выдвинув версию об угоне его автомобиля.
Дело водителя будет рассматривать Советский районный суд.
За совершение преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ после внесения изменения в действующий УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Изменения в Уголовный Кодекс, названные законом о «пьяных ДТП», были внесены летом этого года.
Аноним.
Бывший
Ломов
Вован настоящий
Вован настоящий
АААА