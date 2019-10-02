В Липецкой области направлено в суд первое дело по закону о «пьяных ДТП»

Следственной частью следственного управления УМВД РФ по Липецкой области направлено в суд дело 34-летнего жителя Липецка, который пьяным сбил насмерть женщину и скрылся с места аварии. Дело возбуждено по ужесточенной статье 264 УК РФ, приравнивающей наказание за ДТП с жертвами, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, к наказанию за умышленное убийство.







34-летнему липчанину предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. А затем заключили под стражу, в связи с попыткой избежать наказания и ввести следствие в заблуждение, выдвинув версию об угоне его автомобиля.



Дело водителя будет рассматривать Советский районный суд.



За совершение преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ после внесения изменения в действующий УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.



Изменения в Уголовный Кодекс, названные законом о «пьяных ДТП», были внесены летом этого года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, 30 июня этого года в Липецке на улице обвиняемый насмерть сбил 49-летнюю женщину , скрылся с места аварии. Следствие пришло к выводу, что за рулем автомобиля он сел пьяным.34-летнему липчанину предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. А затем заключили под стражу, в связи с попыткой избежать наказания и ввести следствие в заблуждение, выдвинув версию об угоне его автомобиля.Дело водителя будет рассматривать Советский районный суд.За совершение преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ после внесения изменения в действующий УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.Изменения в Уголовный Кодекс, названные законом о «пьяных ДТП», были внесены летом этого года.