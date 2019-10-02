Происшествия

сегодня, 11:55

Липчанин погиб под колесами грузовика

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#авария #ДТП
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Липчанин погиб под колесами грузовика

Авария произошла в Воронежской области.

34-летний липчанин погиб в результате ДТП в Воронежской области. Как сообщает УМВД по Воронежской области, мужчина попал под колеса большегруза.

Авария произошла вчера около 20:45 часов в Рамонском районе Воронежской области на  трассе «Дон». Грузовик «МАН» с полуприцепом, двигаясь со стороны Москвы, сбил 34-летнего жителя Липецкой области. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Димон

59 минут назад
Откуда парень ?
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