Происшествия

сегодня, 11:42

24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи

3 1609
#мошенничество
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24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи

Водитель воспользовался забытой в машине банковской картой.

Прокурор Правобережного района Липецка направил в мировой суд уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 24-летний обвиняемый подрабатывал частным извозом, 20 июля этого года он подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту.

24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на  710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.

На следующий день потерпевшая увидела смс-оповещения банка о списании денежных средств и обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительных работы на срок до года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.
3 1609
#мошенничество
2

Комментарии (3)

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Ч

55 минут назад
" Гость " говорит суть и , точка .
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22

56 минут назад
Может он три раза заправлялся, а 1488 р - это итого
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Гость

сегодня, 12:05
Безконтактная карта позволяет снять до 1000 руб, без введения пин кода. Бензин на 1488 руб требует введения пина....бред какой то
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