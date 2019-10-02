Происшествия
сегодня, 11:42
24-летний таксист ел и заправлял машину за счет молодой семьи
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Водитель воспользовался забытой в машине банковской картой.
Прокурор Правобережного района Липецка направил в мировой суд уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 24-летний обвиняемый подрабатывал частным извозом, 20 июля этого года он подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту.
24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на 710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.
На следующий день потерпевшая увидела смс-оповещения банка о списании денежных средств и обратилась в полицию.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительных работы на срок до года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 24-летний обвиняемый подрабатывал частным извозом, 20 июля этого года он подвозил молодую пару. Когда пассажиры вышли из машины, водитель нашел на заднем сидении бесконтактную банковскую карту.
24-летний водитель, по версии следствия, тут же сделал в киоске «Русский аппетит» несколько заказов, на 710 рублей, затем заправил свой автомобиль бензином - 1488 рублей и газом - на 500 рублей, после чего выбросил банковскую карту.
На следующий день потерпевшая увидела смс-оповещения банка о списании денежных средств и обратилась в полицию.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительных работы на срок до года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.
3 1609
Ч
22
Гость