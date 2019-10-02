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НЛМК приступил к горячим испытаниям новой нагревательной печи стана 2000

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#сталеплавильное производство
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НЛМК приступил к горячим испытаниям новой нагревательной печи стана 2000

На НЛМК приступили к горячим испытаниям новой печи для нагрева стальной заготовки перед прокаткой на стане 2000. Ее запуск позволит увеличить производство горячего проката в Липецке на 110 тыс. тонн в год (+2%), на 50% снизить расход энергоресурсов и почти вдвое уменьшить выбросы в атмосферу. 

Как сообщает ПАО «НЛМК», нагревательную печь с шагающими балками установили на месте печи предыдущего поколения - толкательного типа. Продвижение заготовок внутри печи с помощью подвижных балок исключает образование дефектов на поверхности металла и улучшает параметры нагрева заготовки.  

После реконструкции производительность печи вырастет на 23% до 320 тонн металла в час (2,25 млн тонн в год). Печь оснащена современной автоматизированной системой управления на основе обучаемой математической модели. Система будет самостоятельно корректировать температурные режимы в печи в зависимости от сортамента металла. 

Инвестиции в проект составили 4,3 млрд руб. Вывести агрегат на полную мощность планируется до конца 2019 года. 

Строительство нагревательной печи – один из ключевых проектов Стратегии 2022, который позволит Группе НЛМК «расшить» узкое место в цепочке производства плоского проката и нарастить выпуск высококачественной горячекатаной стали. С пуском этой печи весь объем металла для стана горячей прокатки будет проходить обработку на высокоэффективных, ресурсосберегающих агрегатах нового поколения», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин. 

 

В 2004-2011 гг. на стане горячей прокатки в Липецке установили три печи нового поколения. Обновленная печь стала четвертой по счету, ее пуск позволит также вывести из эксплуатации последнюю старую нагревательную печь толкательного типа.  

Монтаж нагревательной печи №2 выполнили за 10 месяцев, на месяц раньше срока, в условиях действующего производства горячей прокатки. При проектировании агрегата и организации строительно-монтажных работ применен полный цикл технологии BIM (Building Information Modelling), которая позволила разработать цифровой двойник будущего агрегата и процесса строительства, заранее устранить возможные ошибки, а также оптимизировать объемы и график строительно-монтажных работ еще на этапе проектирования.  
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#сталеплавильное производство
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