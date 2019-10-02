Происшествия
14 минут назад
Плохая хозяйка и мать вырвала клок волос у сотрудницы полиции
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Детей прятали от полиции в ящике для белья в диване.
Советский районный суд Липецка вынес приговор женщине, обвиняемой в нападении на представителя власти. Преступнице придется заплатить штраф в 10 000 рублей. Липчанка напала на сотрудницу полиции - старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних, когда к ней домой приехали оформлять заявление о хищении телефона.
Подсудимая и ее муж воспитывают двух детей — маленьких сына и дочь. Но пара выпивает, и дети часто предоставлены сами себе, им бывает нечего есть. О том, что дети растут в неподобающих условиях, сотрудники полиции узнали 21 сентября 2018 года. Тогда на пульт полиции поступило сообщение о хищении телефона. Подсудимая решила заявить, что у нее в пивном баре отобрали мобильник. К ней домой отправился наряд полиции, в его составе — инспектор по делам несовершеннолетних. Проблемная семья давно стояла на учете.
Дверь людям в форме открыл пьяный муж подсудимой. Зайдя внутрь квартиры, инспектор ПДН сразу поняла, что родители малышей не исполняют должным образом своих обязанностей по их содержанию и воспитанию. Не только отец детей, но и их мать была пьяна, кроме того в квартире не было детской еды, кругом царила антисанитария, что не соответствует требованиям для проживания детей. Инспектор решила проверить, где дети. Родители ей ответили, что те спят. На самом деле испуганные малышей прятали в отсеке для белья в диване. Сотрудница полиции осмотрела их комнату и поняла, что она никак не соответствует нормам проживания детей. В комнате детей отсутствовало постельное белье, не было чистой одежды, вся одежда была грязная и была разбросана повсюду, ковер был залит чем-то липким, на полу - лужа мочи. Инспектор попросила показать продукты питания для детей. Со слов самих детей, они ели только шоколадки. При осмотре холодильника нормальной еды инспектор в нем не увидела. Зато заметила, что в холодильнике лежало очень много боярышника, просроченные продукты питания, а также испорченные блюда, например прокисший суп, заплесневевшие макароны. В банке с компотом лежали мертвые мухи.
Пьяная мать и плохая хозяйка рассвирепела, когда поняла, что на нее хотят составить протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязательств. Женщина бросилась на инспектора, пыталась сорвать погон, ударила по голове и вырвала у нее клок волос. Сотрудники полиции отбили свою коллегу у буйной матери и отправили ту в отдел полиции. Тем временем инспектор ПДН вызвала в квартиру сотрудников из органов опеки и попечительства для проведения комиссионного обследования жилищно-бытовых условий семьи. Пока специалисты составляли акт, отец ребят продолжать пить и пытался покончить с собой на глазах у проверяющих. Его госпитализировал в психоневрологический диспансер, а детей забрала тетя со стороны матери. Позже непутевых родителей оштрафовали по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию детей. Им выписали штраф в 100 рублей.
Фото: https://media.publika.md
Подсудимая и ее муж воспитывают двух детей — маленьких сына и дочь. Но пара выпивает, и дети часто предоставлены сами себе, им бывает нечего есть. О том, что дети растут в неподобающих условиях, сотрудники полиции узнали 21 сентября 2018 года. Тогда на пульт полиции поступило сообщение о хищении телефона. Подсудимая решила заявить, что у нее в пивном баре отобрали мобильник. К ней домой отправился наряд полиции, в его составе — инспектор по делам несовершеннолетних. Проблемная семья давно стояла на учете.
Дверь людям в форме открыл пьяный муж подсудимой. Зайдя внутрь квартиры, инспектор ПДН сразу поняла, что родители малышей не исполняют должным образом своих обязанностей по их содержанию и воспитанию. Не только отец детей, но и их мать была пьяна, кроме того в квартире не было детской еды, кругом царила антисанитария, что не соответствует требованиям для проживания детей. Инспектор решила проверить, где дети. Родители ей ответили, что те спят. На самом деле испуганные малышей прятали в отсеке для белья в диване. Сотрудница полиции осмотрела их комнату и поняла, что она никак не соответствует нормам проживания детей. В комнате детей отсутствовало постельное белье, не было чистой одежды, вся одежда была грязная и была разбросана повсюду, ковер был залит чем-то липким, на полу - лужа мочи. Инспектор попросила показать продукты питания для детей. Со слов самих детей, они ели только шоколадки. При осмотре холодильника нормальной еды инспектор в нем не увидела. Зато заметила, что в холодильнике лежало очень много боярышника, просроченные продукты питания, а также испорченные блюда, например прокисший суп, заплесневевшие макароны. В банке с компотом лежали мертвые мухи.
Пьяная мать и плохая хозяйка рассвирепела, когда поняла, что на нее хотят составить протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязательств. Женщина бросилась на инспектора, пыталась сорвать погон, ударила по голове и вырвала у нее клок волос. Сотрудники полиции отбили свою коллегу у буйной матери и отправили ту в отдел полиции. Тем временем инспектор ПДН вызвала в квартиру сотрудников из органов опеки и попечительства для проведения комиссионного обследования жилищно-бытовых условий семьи. Пока специалисты составляли акт, отец ребят продолжать пить и пытался покончить с собой на глазах у проверяющих. Его госпитализировал в психоневрологический диспансер, а детей забрала тетя со стороны матери. Позже непутевых родителей оштрафовали по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию детей. Им выписали штраф в 100 рублей.
Фото: https://media.publika.md
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