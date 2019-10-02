МФЦ начнет оказывать услуги по вопросам капитального ремонта

Фонд капитального ремонта Липецкой области и МФЦ в ближайшее время запустят совместный сервис для приема заявлений граждан. Планируется, что уже во второй половине октября система заработает в тестовом режиме.

«Специалистами Фонда была проведена работа по аналитике обращений граждан. В результате был разработан план мероприятий, направленных на повышение доступности услуг, сокращения сроков и повышения качества ответов. Так, первым этапом стал прием обращений посредством единой диспетчерской службы. Следующий этап - запуск совместного сервиса для приема заявлений граждан в отделениях «Мои документы» - прокомментировал генеральный директор Фонда капитального

В центрах «Мои документы» липчане смогут внести изменения в сведения о владельце недвижимости, о площади жилого помещения в многоквартирном доме, о корректировке доли/долей собственности. Ежемесячно специалистами Фонда капитального ремонта принималось более 1500 заявлений от граждан о необходимости внесения изменений по помещениям и собственникам. Поэтому одной из первых услуг в офисах МФЦ была обозначена именно эта.

Еще одним сервисом в офисах «Мои документы» станет возможность получить консультацию о работах и сроках проведения капитального ремонта. Данную информацию можно получить посредством сети Интернет на официальном сайте Фонда. Однако для пенсионеров и людей, которые не являются активными пользователями интернета, получение такой информации в МФЦ повысит доступность услуг.

Спланировать визит в многофункциональный центр можно заранее, оценив степень загруженности того или иного филиала, можно с помощью интерактивного навигатора на официальном сайте учреждения https://umfc48.ru . Здесь также можно найти полный перечень услуг, оказываемых в МФЦ.

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