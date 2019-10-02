Общество

19 минут назад

Движение транспорта по улице Папина восстановлено

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Движение транспорта по улице Папина восстановлено
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, асфальтовое покрытие здесь восстановят через несколько дней. Это время необходимо для того, чтобы уплотнилось новое основание проезжей части.

Причиной перекрытия проезда по улице Папина в районе женской консультации был  ремонт участка тепловой сети.

До восстановления асфальта водителей призывают быть особенно внимательными, и выбирать скоростной режим в соответствии с условиями вождения.

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