Движение транспорта по улице Папина восстановлено

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, асфальтовое покрытие здесь восстановят через несколько дней. Это время необходимо для того, чтобы уплотнилось новое основание проезжей части.



Причиной перекрытия проезда по улице Папина в районе женской консультации был ремонт участка тепловой сети.



До восстановления асфальта водителей призывают быть особенно внимательными, и выбирать скоростной режим в соответствии с условиями вождения.



