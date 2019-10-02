Общество
19 минут назад
Движение транспорта по улице Папина восстановлено
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, асфальтовое покрытие здесь восстановят через несколько дней. Это время необходимо для того, чтобы уплотнилось новое основание проезжей части.
Причиной перекрытия проезда по улице Папина в районе женской консультации был ремонт участка тепловой сети.
До восстановления асфальта водителей призывают быть особенно внимательными, и выбирать скоростной режим в соответствии с условиями вождения.
Причиной перекрытия проезда по улице Папина в районе женской консультации был ремонт участка тепловой сети.
До восстановления асфальта водителей призывают быть особенно внимательными, и выбирать скоростной режим в соответствии с условиями вождения.