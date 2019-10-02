Общество

10 минут назад

В липецкой птице опять нашли антибиотики

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#антибиотики #птица
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В липецкой птице опять нашли антибиотики

Теперь «Экоптице» придется снова заплатить штраф.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 100 000 рублей на местную агропромышленную компанию «Экоптица». Предприятие снова уличили в нарушении требований технических регламентов. В продуктах «Экоптицы» опять нашли следы антибиотиков.

На этот раз «Экоптица» снова не прошла проверку специалистов управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. В ходе проведения внеплановой проверки СПССПК «Экоптица» было выявлено наличие в полуфабрикатах из мяса цыплят-бройлеров остатков лекарственных средств, а именно кокцидиостатика, который имеет широкий спектр негативного воздействия на здоровье человека. Как отмечают в арбитражном суде, это уже второй штраф, наложенный на «Экоптицу» за последние полгода за антибиотики в продукции.

Как ранее сообщал GOROD48, в начале осени на компанию АО "Птицефабрика «Задонская» наложили взыскание в 100 000 рублей за то, что в мясе индейки есть антибиотики тетрациклиновой группы. Причем, в концентрации превышающей допустимый предел в 10-15 раз. Нарушения зафиксировали в итоговом акте проверки. Птицефабрика не смогла их оспорить, ей придется выплатить 100 000 рублей штрафа.
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#антибиотики #птица
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Комментарии (3)

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Трест

1 минуту назад
У депутатов закон о не прикасаемости.
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Вадя

2 минуты назад
Смешной штраф!
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Серый

2 минуты назад
Без антибиотиков она не выростет за 35 дней. Приятного аппетита
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