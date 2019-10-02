Происшествия
12 минут назад
Плёвая авария с участием автобуса перекрыла движение на улице Катукова
Городской транспорт еле-еле задела автовышка.
Сегодня утром на разрыве разделительной полосы на улице Катукова столкнулись муниципальный автобус и автовышка. Техника еле задела городской транспорт, но авария создала значительную пробку на повороте возле остановки «Улица Кривенкова». Очевидцы происшествия сетуют на то, что плёвая авария затормозила весь участок: объехать пробку можно только через бордюр.
Стоить заметить, что по правилам получения возмещения за повреждения городского транспорта, полученные при ДТП, участники аварии обязаны дождаться представителей страховой компании.
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Стоить заметить, что по правилам получения возмещения за повреждения городского транспорта, полученные при ДТП, участники аварии обязаны дождаться представителей страховой компании.