Плёвая авария с участием автобуса перекрыла движение на улице Катукова

Городской транспорт еле-еле задела автовышка.

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Сегодня утром на разрыве разделительной полосы на улице Катукова столкнулись муниципальный автобус и автовышка. Техника еле задела городской транспорт, но авария создала значительную пробку на повороте возле остановки «Улица Кривенкова». Очевидцы происшествия сетуют на то, что плёвая авария затормозила весь участок: объехать пробку можно только через бордюр.Стоить заметить, что по правилам получения возмещения за повреждения городского транспорта, полученные при ДТП, участники аварии обязаны дождаться представителей страховой компании.