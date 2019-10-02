Небо над Липецком украсят Дракониды

Метеорный поток будет хорошо заметен после полуночи.

В ночь на 9 октября липчан ждет пик самого непредсказуемого метеорного потока года — Дракониды. Активность этого метеорного потока переменна и практически не предсказуема. Известно, что в 1933 и 1946 наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час, а в 2011 году активность потока составила порядка 300 «падающих звезд» в час.



Наблюдать метеорный поток лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. Астрономы большого московского планетария в этом году советуют приглядеться к небу после полуночи. Луна в период максимума Драконид будет близка к полнолунию, поэтому условия наблюдений метеоров Драконид, при безоблачной погоде, будут не совсем благоприятны. Наилучшее время наблюдения метеоров наступит после часа ночи, когда Луна скроется за горизонт.



Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится радиант потока – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. При условии ясной погоды ночью 8-9 октября можно заметить «падающие звезды» – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона. Для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба.



Дракониды — медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. В отличие от них, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их цвет.